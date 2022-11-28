中國反封控抗議潮 王丹對比六四經驗提8點建議

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（中央社台北28日電）聲援當前中國爆發的反封控抗議潮，逾30年前曾引領「六四」的民運人士王丹撰文提8點建議，呼籲中國民眾展開不合作運動，千萬不要被分化，更不要放棄第一線被逮捕者，以準備長期抗爭。

王丹今天在推特撰8點建議，盼同意他所提主張的讀者協助傳回中國。

王丹說，口號要集中，不要分散，「我們過去提出七條，就太多了」，不容易凝聚，集中在「反封控、反清零、要自由」比較好，針對具體政策。

他舉例，像是可以提出更多具體的民生口號，例如「要就業、停房貸」等，只要中共有讓步，就是人民的勝利。

王丹表示，可發起全面不合作運動，在經濟條件如此的情況下，不還房貸，在資金管制如此嚴重的情況下，財產沒有安全的情況下，要到銀行提領現金，不配合任何政府安排的集體活動。

他建議投入反封控抗爭的群眾，要不斷散播消息，向海外投稿，建立抗爭群和網上「連儂牆。」

連儂牆（Lennon Wall）源自捷克首都布拉格的一面牆，「連儂」則是披頭四樂團（The Beatles）其中一位成員約翰藍儂（John Lennon）。

藍儂創作的若干歌曲被反戰運動視為聖歌，特別是1980年代，捷克民眾不滿共產政權，藍儂譜寫的歌詞被群眾以油漆、噴漆，填滿位於布拉格一座修道院的牆面，成了「民主牆」的象徵。

王丹並提醒投入抗爭的民眾要Be water，但是要建立個人之間的聯繫，不要落單，穿著沒有太大辨認度的衣服，人少就及時撤退，並且要關掉人臉和指紋識別。

他說，給家人和朋友共享位置，出門前刪掉電報群等資料，準備兩支手機，有可能被抓就立即格式化手機。

Be water源自於香港已故武打影星李小龍，意思是武者不被形式所拘，要像水一樣流動，既柔軟又剛強；既能適應萬物，又能匯聚為強大的力量。

2019年6月掀起的反送中運動期間，be water正是示威者奉行的運動哲學。他們記取2014年「占領中環運動」的教訓，不迷戀占領大場，而是伺機點火抗爭，然後快閃。

王丹表示，抗爭是長期的，要有節奏，該退就退，下次再進，小步前進不要停，目標是一步一步逐漸累積的，快閃、行為藝術，都是可以持續的抗爭行動方式。

他說，要記錄惡人榜，要重點打擊作惡的黑警個人，為未來的國際制裁作準備，也是震懾鎮壓的力量。

王丹並告訴投入抗爭的民眾，不被分化，不放棄第一線被捕者，找到他們的資料，幫助他們獲釋，有人被捕，就要當場盡力救回來，不要相互抱怨，不割席。

他說，有人被捕一定要問他的名字，以便之後的營救，被捕的人，要想辦法大聲喊出自己的個人資訊。

對於王丹對比六四民運提供的8點建議，網友回應：「最好的口號是共產黨下台」、「口號，最有用的就是打倒習近平」、「只要人人舉起白紙，讓台灣人、香港人、全世界的華人都參與行動，力量就無限大。」（編輯：曹宇帆/唐佩君）1111128