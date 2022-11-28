中國遏反封控抗議潮 上海拆路牌北京開返鄉專車

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（中央社台北28日電）新疆烏魯木齊高樓住宅24日大火因當局嚴封控住戶逃生不及燒死10人，導致中國各地爆發抗議潮，為防群聚，上海市派人漏夜拆除烏魯木齊中路的路牌，北京大學則加開返鄉專車。

來勢洶洶的反封控抗議潮如野火燎原，地名烏魯木齊不僅是中國網友的熱搜字眼，更是當局避之唯恐不及的敏感礙眼關鍵字，就算是交通號誌也容不下。

推特帳號「李老師不是你老是」的網友昨天上傳，上海市烏魯木齊中路路牌被漏夜拆卸的照片，畫面中2個頭戴黃色工程帽的男子，行色匆匆一前一後扛著路牌趕緊走人，還有其他人尾隨在後。

看圖說話的網友無不狠酸：「掩耳盜鈴2022版中華民族傳統文化」，更有人奚落當局真是太阿Q了。

北京清華大學連兩天陸續有大批學生聚集抗議後，校方宣布今天下午舉辦防疫座談會開放學生報名參加，並宣布29日起闢駛開往機場及火車站的學生返鄉專車。

上述兩項公告昨晚公布後，在清華校園及中國網路上引發熱烈討論，但意見頗為分歧，且質疑者居多。有學生直言，前兩年疫情時，校方從沒有在11月底就開闢返鄉專車，因此這只是想疏散人群防止聚集的作法。

至於座談會，有人肯定清華校方至少願意和學生面對面座談，比訓斥學生「要為行為付出代價」的南京傳媒學院要強；但也有人認為，座談會恐怕只能淪為各說各話，畢竟校方沒有改變防疫政策的權力，頂多放鬆校園的防疫管理，作用恐怕不大。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1111128