北京居民不再沉默 週末群起反對社區封控

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（中央社記者邱國強北京28日電）北京26至27日的週末除清華大學及亮馬河畔的抗議外，更多小區的居民集體向居委會、警察引述法條據理力爭，部分小區更成功解除隔離，更有小區居民動手拆除鐵皮或遊行喊口號。

在這股瞬間掀起的風潮同時，北京及中國其他城市居民也在網路上傳授相關法令及經驗，教導其他人在面對小區無理封控，或僅因「時空交會」、鄰居染疫，乃至於核酸初檢陽性就被帶往方艙隔離時，如何據理力爭，抗拒這股「層層加碼」過度防疫的歪風。

綜合中國網路訊息，26至27日這兩天，目前已知有居民向居委會或警方抗爭的小區就超過10個。而沒有公開但私下成功爭取解封的小區，數量更多。

這些案例中，最被熱議的是北京市朝陽區望京的慧谷陽光小區，1名2歲大的幼童感染COVID-19準備被帶往方艙隔離。而他的父親怕拖累鄰居，自己也穿上防護服一同前往。但鄰居聞訊後紛紛趕到大門口勸阻，其中一名女子更大聲直言，「那種地方（方艙）照顧得好孩子嗎」？

在鄰居多次勸阻，並集體向防疫人員說理後，同時承諾不歧視孩子一家及可就近幫忙後，這位父親才回心轉意，孩子終於能成功留在家隔離。而這些鄰居也因此被網友封為「中國好鄰居」。

此外，像是柏林愛樂、麗都一號、常營富力、天通苑北區、新建村二期等北京小區，26至27日都有不滿封控的居民集體質問居委會，整個社區封控的依據何在？不少住戶引用中國相關法規指出，能決定封控權的最基層單位，是居（村）委會上兩級的區政府，連上一級的街道辦都無權封控社區。

在此情況下，這些社區的居委會無力辯駁，有些只好讓居民進出；有些則找來員警助陣試圖阻攔；像是天通苑北區部分居民乾脆自行動手拆除鐵皮，發生陣陣巨響，一旁則有住戶向他們高呼「英雄」，居委會人員只能在一旁無力張望。

此外，北京一名員警在處理小區居民要求解封遭保全人員拒絕的對峙中，當場要求保全人員依法出示區政府發布且蓋印的通知，但保全人員拿不出來。員警當即表示，在取得區政府合法通知之前，居委會無權阻攔居民進出。這一依法行事的態度，受到網友大加讚揚，也讓他被封為「中國好警察」。

而像是駝房營地區數個小區及麗都一號、常營富力等小區的居民，也不約而同聚集起來走出小區上街遊行，要求解除小區無理封控，甚至還喊出四通橋事件橫幅中的「不要核酸要自由」口號。

同一時間，不少北京民眾雖然沒有聚集起來展開抗爭，但也以個別或三兩成群方式拿出法條質疑居委會，為何只因「十混一」的核酸樣本出現陽性，就要封控整個小區？根據北京民眾反映，部分小區隨後同意解除封控，但也有小區堅持封控不願妥協。（編輯：陳沛冰）1111128