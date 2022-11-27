在街頭和大學校園 白紙成為中國抗議活動象徵

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（中央社上海/北京27日綜合外電報導）中國的抗議人士已轉向用白紙來表達他們對COVID-19限制措施的憤怒，這項罕見、廣泛的公眾異議表達已超越社交媒體，進入中國一些街道和頂尖大學。

路透社報導，網路上流傳的圖像和影片顯示，南京和北京等城市的大學學生舉著白紙進行無聲抗議，這項策略部分是為了逃避審查或逮捕。

儘管世界大部分地區都在嘗試與COVID病毒共存，中國仍在堅持其強硬的清零政策。

最近一波怒潮是由烏魯木齊24日一場公寓大火導致10人死亡所引發，這座遠在西部的城市，有些人被封鎖長達100天，有人猜測COVID封鎖措施可能阻礙了居民逃生。

根據目擊者以及影片，上海昨天深夜一群人開始聚集，他們舉著白紙，為烏魯木齊遇難者舉行燭光守夜活動。

一段流傳甚廣、據稱為昨晚所拍但無法獨立查證的影片顯示，一名女子獨自站在南京中國傳媒大學台階上，手拿一張紙，後來一名身分不明男子走入現場搶走它。

其他圖像顯示，隨後有其他數十人拿著白紙走上大學台階，他們用手機的手電筒照亮夜空。

後來可以見到一名男子斥責抗議人群。在路透社所看到的影片裡他說道：「有一天你們會為你們今天的所作所為付出代價。」

人群中有人喊道：「國家也必須為它所做的事付出代價。」

在中國，廣泛的到場抗議很罕見。在中國國家主席習近平主政下，異議空間被消除殆盡，迫使人民大多在社交媒體上發洩，並與審查人員玩貓捉老鼠遊戲。

今天聚集在北京清華大學校園唱中國國歌的人群中，可以看到類似的紙片。

路透社在聊天群組中見到成員分享的內幕消息，至少一場籌畫中的示威，抗議者獲建議攜帶一張白紙。

2020年香港抗議活動高峰期間，當地活動人士也舉起白紙抗議，以避免出現國安法禁止的標語。莫斯科的示威者今年也用白紙來抗議俄羅斯與烏克蘭的戰爭。

昨天，一名王姓北京居民與鄰居一起向地方當局施壓，要求解除對其公寓的封鎖，他說自己在聽聞涉及COVID政策的「二次災害」時，感到悲哀。

王提到社交媒體上引起眾怒的事件，包括一名孕婦在1月間被西安一家醫院拒收後流產，貴州一輛運送被隔離人員的巴士發生致命車禍，以及蘭州一名小男孩在封鎖期間死於煤氣中毒。

他告訴路透社：「這些都可能發生在我或我妻子身上。」

一些網路使用者透過微信或微博發布空白白色方塊或他們拿著白紙的照片來表達聲援。到今天早上，「白紙行動」的標籤在微博上被封鎖，引發用戶對審查制度的哀嘆。

一位微博用戶寫道：「如果你連一張白紙都怕，那說明你內心脆弱。」（譯者：楊明暐/核稿：陳政一）1111127