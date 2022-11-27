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中國調整入境措施 但仍堅持非必要不出境

2022/11/27 18:10
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（中央社台北27日電）中國儘管推出了優化防疫20條措施，但國家移民管理局表示，當前不會放寬護照等出入境證件辦理，繼續堅持「非必要非緊急不出境」。

澎湃新聞報導，18日，有網友在國家移民管理局官網留言詢問，在11日公布進一步優化防控工作的20條措施後，「護照、往來港澳通行證、往來台灣通行證的辦理會不會放寬？非必要事宜什麼時候能正常辦理？」

對此，國家移民管理局公民出入境管理司25日回覆稱：「當前境內外疫情形勢依然嚴峻複雜，跨境旅行存在較大染疫風險，且可能導致滯留境外等情況發生。為了您的身體健康，避免不必要損失，我們堅持倡導『非必要非緊急不出境』。」

這篇回覆表示，如果確有留學、商務等出國出境需求，可前往當地公安機關出入境管理部門申請辦理相應出入境證件，工作人員將依法予以審核辦理。對緊急事由，官方會提供綠色通道服務。

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7月26日，中國國家移民管理局發言人張寧曾表示，全球疫情形勢仍不容樂觀，國際旅行染疫風險仍高，出入境人員須充分考慮國際旅行風險。

在11月推出的優化防疫20條措施中，已對入境管控措施作出調整，取消了入境航班熔斷機制，入境人員由「7天集中隔離+3天居家健康監測」調整為「5天集中隔離+3天居家隔離」。不過，當局顯然仍不願放寬國民出境管制。（編輯：張淑伶）1111127

#國家移民管理局
#張寧
#防疫
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