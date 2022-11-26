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烏魯木齊後 蘭州民眾上街抗議掀翻核酸檢測亭

2022/11/26 23:16（11/26 23:36 更新）
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25日發布的影片顯示，烏魯木齊民眾齊聚抗議官方防疫措施。（翻攝畫面／路透社）
25日發布的影片顯示，烏魯木齊民眾齊聚抗議官方防疫措施。（翻攝畫面／路透社）
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（中央社台北26日電）繼新疆烏魯木齊爆發民眾上街抗議要求解封後，社群訊息顯示，甘肅省會蘭州市今天多個小區居民相繼走上街頭抗議，他們掀翻核酸檢測亭，要求解封。

綜合推特（Twitter）與微信流傳的影片，蘭州今天從白天到入夜出現數起抗議，雖然規模可能不及在烏魯木齊的抗議人潮，但推特帳號「李老師不是你老師」及「中共民生百態」發布的影片顯示，抗議民眾把核酸大棚掀翻、推倒了。

中國堅持動態清零、頻繁核酸檢測的政策下出現不少混亂。蘭州市衛健委25日通報，蘭州市七里河區24日組織轉運陽性感染者時，發現個別待轉運民眾的健康碼顯示核酸檢測陰性。經過調查，這和蘭州核子華曦實驗室工作人員的執行錯誤有關。

蘭州一個小區今天先傳出，做核酸檢測的工作人員本身就有一人被發現健康碼黃碼，另一人近7天沒有核酸證明，還有一人當場做抗原顯示陽性。這些都讓居民覺得情況更為混亂、解封遙遙無期，因而爆發上街抗議，並蔓延至多個小區。

根據中國甘肅網，甘肅省委書記尹弘今天表示，蘭州市疫情防控事關全省大局，城關區又是重中之重。經過一段時間的努力，取得了一定的防控成效，但當前疫情防控形勢依然嚴峻複雜，要以更加科學精準的措施、更加堅決有力的行動，盡快實現社會面動態清零。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1111126

#蘭州
#烏魯木齊
#核酸檢測
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