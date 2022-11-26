烏魯木齊火災引民憤 習近平慰問索羅門地震挨轟

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（中央社台北24日電）新疆烏魯木齊一小區24日發生火災，疑因不當封控釀10死。消息在中國社群引發公憤後，中國國家主席習近平昨天慰問索羅門群島地震，遭網友一面倒批評，微博火速刪光評論，把索羅門群島列為禁搜詞。

烏魯木齊市吉祥苑小區24日晚間發生火災，疑因過度封控阻礙居民逃生及消防車搶救導致10死9傷，官方事後推卸責任還反指居民「自救能力差」，引發大陸網友強烈憤慨。

新華社報導，習近平25日就索羅門群島遭受地震災害向索羅門群島總督武納吉致慰問電。他說，中國和索羅門群島是相互支持、守望相助的好朋友、好兄弟、好夥伴。中方願為索方提供力所能及的支持，幫助索羅門群島人民戰勝災害，重建家園。

習近平慰問索羅門群島地震，卻未慰問烏魯木齊火災，引發大陸網友憤慨，罕見在微博對最高領導人群起抨擊。

網路截圖顯示，有網友發文暗批習近平「新疆大火死了這麼多人都不配一句慰問」；「上海封城沒來過，貴州大巴沒聽說，新疆大火不關心，索羅門地震慰問第一名」；「死了人沒事，讓大家關心起『島』事就好」，質疑「索羅門配，中國人民不配嗎？」。

疑似因為網路評論翻車，新浪微博火速將「索羅門群島」設為禁搜詞，刪光所有相關評論，目前只能看見中國外交部等藍V（官方帳號）發布習近平慰問索羅門群島的消息，而且禁止評論。

在推特相關討論，還有網友抨擊習近平可以給非洲國家免除債務並且瘋狂撒幣，就是不給被疫情封控的中國民眾任何補助和減免債務。（編輯：楊昇儒/張淑伶）1111126