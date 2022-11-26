烏魯木齊火災後 鄭州：嚴禁安全通道封門上鎖

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（中央社台北26日電）新疆烏魯木齊一小區24日發生火災，疑因不當封控釀10死後，河南省鄭州市官方今晚強調，「嚴禁對安全通道封門上鎖」；市民「原則上居家」，但這不是「不進不出」。

鄭州市主城區從25日到29日進行5天的「流動性管理」，高風險區單元居民足不出戶，其他區域居民非必要不外出。

綜合河南媒體大象新聞及頂端新聞報導，鄭州市26日晚間召開疫情防控新聞發布會，針對某些社區發布的「不進不出」通知，鄭州市疫情防控指揮部社會防控部執行副部長李洪濤強調，市民原則上居家，並非某些社區宣傳的「不進不出」，就醫、緊急避險、救援等情形可以外出。

李洪濤說，就醫、出院病人及其陪護家屬、隔離期滿的涉疫人員、街面滯留人員、外地返鄭人員，社區不得以防疫為由拒絕其返回居住地。

他並強調，嚴禁對安全通道封門上鎖，嚴禁簡單化「一刀切」地執行封閉政策。

據報導，鄭州官方將根據這幾天的核酸篩查情況進行研判，在總體可控的情況下，28日、29日確有需求的市民，每戶每天1人憑24小時核酸陰性證明，可外出1小時購買生活物資。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1111126