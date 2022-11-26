新疆烏魯木齊封控逾3月阻火災救援釀死傷 官方改稱有序開放

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（中央社記者邱國強北京26日電）長期封控3個多月，導致死亡火災引發眾怒後，烏魯木齊市常委、宣傳部長隋榮今天宣布，烏魯木齊全市「已實現社會面基本清零目標」，將分3階段有序恢復低風險區居民生活秩序。

具體措施則包括：已出戶下樓在小區內活動滿3天的民眾，即日起可以出小區，在本區縣內低風險區域內有序活動，但暫時不允許駕車出行；可出小區的個體工商戶且店鋪在本區縣內者，允許恢復經營；經綜合評估排除疫情傳播風險後可逐步恢復交通，允許跨區縣流動，駕車出行，點對點上班。

新疆日報報導，新疆維吾爾自治區烏魯木齊市政府新聞辦今早9時召開防疫記者會。隋榮除作上述宣布外，並指烏魯木齊市將持續加大保供力度，逐步恢復低風險小區周邊商業網點有序開放，並將集中力量做好高風險小區的生活物資保障。

隋榮聲稱，經過「最近一段時間的集中攻堅」，烏魯木齊市疫情防控工作取得「重大階段性成果」。但也要清醒地認識到，全市仍有一定數量的「高風險區」，且近2天每日新增陽性感染者仍在100例左右波動，疫情傳播風險依然存在，防控成果還需持續鞏固。

她說，烏魯木齊市將分3階段有序恢復「低風險區」居民生活秩序。第1階段，組織引導「低風險區」居民按樓棟單元分時段錯峰下樓有序活動。小區內果蔬店、便利店、理髮店、食品生產加工等生活保障類經營場所，經全面消殺、社區評估合格後可開放。但家政、裝修、快遞、外賣等人員不得進入小區，非本小區人員原則上不得入內。

第2階段，社區或街道範圍內的各小區均成為「低風險」小區後，居民可在社區或街道範圍內有序活動。小區出入口要配備專人值守，加強人員出入管理。社區或街道邊界要派人巡查，及時勸阻越界行為。優先開放社區範圍內的超市、便利店、果蔬肉店、藥店、理髮店、五金店等經營場所，保障居民生活需要。

第3階段，若區域內所有社區均已連片成為低風險區域，經評估後，居民可在本區域內跨區活動，但禁止進入高風險區域。銀行、超商、農貿市場等生活必需場所可恢復營業，餐飲行業可提供到店自取和送餐服務，但不得開放堂食。配備適量的公車、計程車在區縣範圍內運行，私家車暫不上路行駛。

至於具體措施，除前述外，隋榮表示，全市「高風險區」連續5天內未發現新增感染者降為「低風險區」，民眾可出戶下樓在小區內有序活動。3天內若無新增感染者，可出小區在本區縣內「低風險區」有序活動；未發現新增感染者不滿連續5天的「高風險區」，依第9版防控方案嚴格執行「足不出戶，上門服務」。（編輯：陳沛冰）1111126