中國防疫嚴 前環時總編胡錫進：不應把民眾長期封控在家

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（中央社台北25日電）中國近來疫情加劇各地防疫封控趨嚴，不耐久封的民眾頻頻起身抗爭甚至爆發警民互嗆互毆，就連專替黨政策辯護的前環球時報總編輯胡錫進也藉微博發文稱，把民眾長期封控在家的決策是不應該的。

胡錫進25日發文指出，封在家裡不知道北京怎麼樣了，很心疼北京，當前受封控直接影響的人口應該是中國爆發疫情3年來最多的時期之一，處於封控中的人口也應該是最多的時候之一，而且其中部分人已經在封控中生活了一個月甚至幾個月。

他說，這當中肯定有不少各種各樣的個人損失，包括經濟和工作上的，生活上的，身心層面的，以及親情關愛上的，他坦承自己算比較理性的，但才被關了幾天就變得敏感脆弱。

胡錫進表示，被一首MV深深打動：「在做核酸的隊裡我突然想你，還在的不在的曾經的現在的朋友，你是在家在街上在工作還是在逃跑的路上...。」要是再關兩三個月，不曉得多愁善感成什麼樣子。

他說：「說實話，我覺得任何城市的領導，無論出於什麼善意考慮，都不應該做把部分居民連續封控在家一個月又一個月，直至上百天的決定。」

胡錫進呼籲當局，絕不能讓民眾產生以下的預期心理：防控就是反反覆覆的封，意味著事業和生活的不確定性，就是突然到來的收縮和中斷。

他說，畢竟年輕人需要對未來充滿期盼，而這樣的積極向上心態需要公共政策和環境加以支持、塑造。（編輯：曹宇帆/張淑伶）1111125