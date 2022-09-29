胡錫進被指風向丕變 接連質疑中國防疫措施

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（中央社記者邱國強北京29日電）前環球時報總編輯胡錫進近來接連發文質疑防疫政策。他在28日發表文章，對「健康碼」未來可擴大使用範圍說公開質疑，並指「健康碼」在疫情過後應當休眠，不應向其他領域延伸。

一向被賦予為親官方鷹派色彩的胡錫進，今年來在防疫政策上卻發出相對溫和、甚至反對動輒封城的論調，近來尤其明顯，頗令中國各界訝異，紛紛發出「老胡變了」、「老胡反了？」甚至「風向變了？」的疑問。而他質疑健康碼擴大應用的這篇文章，更難得地獲得一面倒的支持。

胡錫進25日的發文尤具代表性。他說，中國「抗疫的確付出了經濟代價。現在越來越多的人對反覆『靜態管理』感覺受不了了」。而國家應組織相關的全面研究，「民眾要相信國家，國家也要相信民眾的覺悟」。

隸屬人民日報的「國家治理週刊」28日刊登題為「疫情後的健康碼可能變得更有用」的調查報告聲稱，根據一項有效問卷5928份的網路調查，超過9成受訪者對健康碼感受「整體較好」，且希望健康碼在疫情後的衛生健康、城市治理、交通出行和文旅娛樂領域「發揮更重要的作用」。

但胡錫進28日針對上述調查公開發文表示，他懷疑這個報導所說調查的「科學和準確性」，也不太相信超過9成受訪者希望健康碼在後疫情時代能「發揮更重要的作用」。

胡錫進表示，「健康碼」是中國抗疫的一個數位化管理成果，也是創舉，應當說起了很積極的作用。但是，健康碼的角色應該專事防疫，不應向其他領域延伸。疫情過後就應當「休眠」，一旦有新的疫情出現再迅速啟動，重新投入使用，保護人民生命健康。

他指出，健康碼意味著一個龐大管理系統，在社會上運轉需要大量人力參與，這樣特殊的專項人力投入，以及對個人資訊的蒐集，只有在「面臨重大防疫挑戰時」才有必要。

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胡錫進說，這樣的特殊情況不應「常態化」，社會管理並非越細緻越好，而是要追求時度效的最佳統籌。不應讓防疫期間的一些高強度管理和動員措施慣性「向疫情後社會過渡」，那樣不利於合理使用公共資源，也不利於社會活力的全面恢復。

胡錫進這篇文章在微博發表後，獲得近2000條回應，可謂一面倒地支持他的看法，不少人更質疑上述「健康碼」問卷調查的真實性。而即使是常見的調侃，也看得出其中對文章立論的支持。其中有網友說，「呀！老胡越來越敢講真話了，懷疑你帳號是不是被盜了？」；更有人說，「老胡你老實說，是誰要你這麼說的？」。（編輯：周慧盈）1110929