分析：富士康只是開始 中國清零不改會有更多工廠爆抗爭

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富士康鄭州廠爆發大規模抗爭，紐約時報分析，若中國當局繼續執行清零，別的工廠也會出現這種情況。（路透社）

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（中央社台北25日電）蘋果供應商富士康鄭州廠因防疫清零等原由，爆發警察與招聘臨時工對峙的大規模抗爭，紐約時報今引述分析，若中國當局繼續執行清零，還有別的工廠也會出現這種情況，富士康只是個開始。

「紐約時報」（The New York Times）報導，北京政治分析人士吳強說：「我們看到富士康就是中國模式的破產。」全球一半的iPhone由位於華中地區的富士康河南鄭州廠供貨。

他表示，這是中國這種生產模式，包括中國全球化關係的崩潰。

此外，另有許多人關注富士康工廠最近的混亂是否會蔓延其他地方。

總部位於紐約的中國勞工權益組織「中國勞工觀察」創始人兼執行董事李強說：「如果說它還要去繼續執行它的清零政策，富士康只是一個開始，因為我想今天有富士康，還有別的工廠也會出現這種情況。」

報導指出，在某種程度上，中國的困境是中共領導人習近平所造成，中國一直堅持嚴厲的清零政策，3年來，官方宣傳機器大力支持嚴厲防控，辯稱這是保命之道。

但本週揭幕的世界盃足球賽，數以萬計關注脫罩群聚在球場陶醉比賽氛圍的畫面傳至中國網友的眼前，官方堅持不放的嚴封控瞬間被打臉，但習近平依然採嚴格的審查制度和嚴厲懲罰使批評他的人噤聲。

但反彈不僅限於鄭州而已，華南地區的廣州市，被封控的海珠區約180萬人，多數是紡織廠勞工，他們工時長薪資低，被封控沒法上工沒收入連飯都沒得吃，於是網上流傳的影片顯示，抗議者與警察發生衝突。

當前中國執行嚴格的防控已邁入第3年，各地的騷亂與不滿日益此起彼落，對於習近平來說，這些騷亂可說是他展開第3個任期的考驗，也被放大檢視他將如何帶領中國走出當前的困境。（編輯：曹宇帆/呂佳蓉）1111125