鄭州富士康發錢平息抗爭後 再現離職返鄉潮

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鄭州富士康發放每人人民幣1萬元的離職補貼後，22日深夜起爆發的大規模新進勞工抗爭已告平息。不過，24日廠區再現龐大的離職返鄉潮。（路透社）

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（中央社台北24日電）鄭州富士康發放每人人民幣1萬元的離職補貼後，22日深夜起爆發的大規模新進勞工抗爭已告平息。社群訊息顯示，這波招入近10萬新勞工大多選擇領錢走人，今天廠區再現龐大的離職返鄉潮。

鄭州富士康22日深夜爆發新進勞工抗爭，其後越演越烈，上萬勞工與警方爆發激烈肢體衝突，多人受傷，甚至傳出有10幾人死亡。中國官方迄今保持緘默，嚴密封鎖網路消息。

這波抗爭持續到昨天深夜，富士康出面承諾發放欲離職返鄉員工每人人民幣1萬元（約新台幣4.4萬元）後，抗爭人潮才逐漸散去，今天恢復平靜。

綜合推特等社群訊息，鄭州富士康24日出現龐大離職返鄉潮，廠區大道擠滿已辦理離職的勞工，他們先做核酸檢測，然後排隊上車。富士康方面安排巴士把他們直接送到車站、高鐵站以及機場。

大批離職勞工急著今天走，主要原因是鄭州市25日凌晨起將實施為期5天的「流動性管理」，今天不走也不知道何時才能返鄉。

有勞工在快手直播表示，他們園區大約有2萬人選擇留下來上班，有3萬人決定離開；還有勞工表示，幾乎全部都報備離職返鄉，應該也不會有人留了，「鬧成這樣沒有人敢留」。

在百度「富士康貼吧」，有人留言形容「來富士康七日遊，領一萬走人」；但仍有許多網友提問，現在是否還繼續招人。有正在鄭州附近隔離等待入廠的網友回應稱，「今天說去不了，仲介也沒消息」。

鄭州富士康10月底因疫情爆發大批員工離職返鄉潮後，祭出月入逾1萬元的高薪招募時薪工，在當地政府全力動員下，求職者從中國各地湧來，原本10萬名額即將達標，卻因為出現補貼政策說明的技術錯誤引發誤解，加上食宿、防疫安排不周，造成新進勞工群起抗爭。

鄭州富士康如今再現龐大離職返鄉潮，外界憂心恐嚴重衝擊產能，iPhone 14 Pro系列手機全球缺貨難解。鴻海23日則強調，鄭州廠區仍正常生產。（編輯：楊昇儒）1111124