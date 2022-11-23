鄭州盛傳25日封城 官方小編不否認還建議囤菜

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（中央社台北23日電）河南省會鄭州市近日疫情再趨嚴重，網路盛傳25日起又要封城，民眾紛紛要求官方「闢謠」。對此，「鄭州發布」官方小編不否認，要民眾「再等2天」；還有多名官媒小編建議提前囤菜。

鄭州官方此前動輒長期全域靜默管理，還層層加碼要求民眾一天做兩次核酸檢測，引發廣大民怨。中國國務院聯防聯控機制5日公開點名批評鄭州「隨意靜默、封城代替管控」。

不過鄭州其後執行「優化防疫20條」，本土疫情卻持續嚴峻。河南省衛健委今天通報，河南22日新增本土确診115例，其中鄭州占113例；新增本土無症狀感染者736例，其中鄭州占714例。鄭州新增病例有逾200例為非管控的社會面病例。

網路社群昨天起盛傳，鄭州25日起又要封城，引發民眾恐慌與不滿，紛紛在鄭州官方社群帳號留言要求「闢謠」，不料卻得到曖昧回應。

據河南官媒大象新聞報導，中共鄭州市委宣傳部官方微博「鄭州發布」小編昨天回應稱，目前沒有接到任何通知，如果接到通知，會第一時間發送，「我們再等2天」。既不證實也不否認。

官媒鄭州晚報小編也回應網友稱，有通知肯定第一時間發布，「小編這兩天也囤點兒菜去」。

官媒正觀新聞的助政服務平台「鄭在辦」小編則回應粉絲稱，目前流傳的多個消息版本，暫無法確定其真實性。不過借鑒之前出現的臨時管控措施，「大家很有必要提前準備幾日的生活物資儲備」。

大象新聞報導最後還反問讀者：「你們囤菜沒？」並表示記者「已就位」。

報導一出，立即躍為熱搜新聞。許多網友表示要趕緊囤菜了。（編輯：楊昇儒）1111123