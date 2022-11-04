河南鄭州疫情燒不停 官員坦承防疫不力

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（中央社台北4日電）中國官方今天通報新增COVID-19病例（含確診與無症狀感染者）4045例，本土3871例。河南鄭州疫情延燒，官員坦承「因為病毒開著寶馬，我們坐著拖拉機，追陽速度趕不上病毒傳播速度」。

中國衛健委官網上午通報，3日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例757例，境外輸入53例，本土704例中，內蒙古239例，廣東195例，重慶41例，福建39例，北京32例等。

新增無症狀感染者3288例，境外輸入121例，本土3167例中，內蒙古525例，廣東470例，新疆411例，湖南392例，黑龍江330例，山西178例，河南165例，青海115例，山東99例，湖北75例，甘肅73例，福建67例等。

鴻海集團旗下富士康中國鄭州廠區爆發疫情引發關注，綜合中國媒體報導，鄭州市3日召開記者會說明防疫進展，河南省疾控中心主任醫師張國龍表示，注意到網友議論鄭州市從防疫學霸變學渣。

他說，造成這次疫情難控制的關鍵在於，「因為病毒開著寶馬，我們坐著拖拉機，追陽速度趕不上病毒傳播速度」。

張國龍指出，現在河南省流行的疫情是Omicron的亞變異毒株BA.5.2，傳播速度很快，疫源調查曾發現，兩個人同時上廁所擦肩而過的一剎那就染疫了。

鄭州市政府表示，自10月4日通報的疫情已釐清，疫源來自省外司機而迅速擴散至全市，目前並未通報重症和危重症，富士康廠區截至目前也沒有重症病例，生產基本正常。

儘管如此，河南多所學校近日相繼通報發現染疫，據網易新聞2日報導，網傳河南許昌鄢陵縣第一高中有5000多名師生發燒感染，現已封校。

報導說，因醫療物資短缺，被封閉在校內的許多學生和老師無法得到妥善安置，許多學生只是被封在寢室，發燒超過攝氏40度都沒人管。

很多學生已開始反復發燒，因沒有隔離的環境，很多給學生送飯、送水的老師也出現染疫症狀，師生都快要撐不下去。

據隔離的學生透露，平均8個人共用一個隔離房，環境完全不行，連基本的消毒品都沒有。

還有家長投訴，自家孩子被拉去隔離至今卻找不到人，雖然家長申請帶回自家孩子居家隔離，但苦等上級還沒點頭。

官方指出，鄢陵一高的疫情出現於10月24日，一經發現病例立刻封校，並聲稱抗疫工作正有條不紊進行，全體師生吃喝不缺。

另據衛健委官網通報，截至3日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，累計死亡病例5226例，累計報告確診病例26萬2309例，尚在醫學觀察的無症狀感染者2萬5860例（境外輸入1126例）。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1111104