鄭州疫情經驗 劉揚偉：鴻海分散地區風險會有新做法

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（中央社記者鍾榮峰台北10日電）鴻海董事長劉揚偉今天表示，鄭州廠區事件不是生產技術問題，而是疫情問題，競爭對手短期內不會因此獲利，長期對鴻海集團影響不大，鴻海未來在分散地區風險，會有新的做法。

鴻海下午舉行線上法人說明會，法人多次問及鴻海旗下富士康鄭州廠區受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響進展以及與客戶關係。劉揚偉指出，鄭州廠區不是生產技術問題，而是疫情問題，他認為競爭對手短期內不會因此獲利，「競爭對手能做的有限」，長期來看，也只有鴻海集團有全球布局、分散地區性風險的能力，因此長期影響不大。

劉揚偉指出，如何做到快速清零，不僅是鄭州廠區有挑戰，其他生產工廠也都會面臨類似挑戰。他表示，鴻海與客戶雙方都透過此次事件學習到分散風險布局；鴻海集團未來會有新的做法，除了分散地區風險，面對疫情的準備工作，會做得更好。

法人問及對中國大陸廠商可能在美系客戶耳機掉單的看法，劉揚偉表示，不評論單一客戶和單一同業，但他表示，鴻海累積50多年在生產規模和管理的實力，在整機、零組件等良率品質表現，可靠可信賴，可提供客戶最重要價值。（編輯：楊蘭軒）1111110