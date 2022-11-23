鄭州富士康抗爭入夜再起 萬人與武警緊張對峙[影]

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（中央社台北23日電）鄭州富士康廠區昨天深夜爆發大規模新進勞工抗爭，與警方數度激烈衝突，迄今未平息。入夜後，勞工在戶外越聚越多，號稱有萬人與大批武裝警察對峙。富士康正就離職金額與抗爭勞工協商。

據陸媒財聯社最新報導稱，鄭州富士康對於選擇離職返鄉的新進員工給予人民幣1萬元（約新台幣4.4萬元）費用，含薪資、隔離費、誤工費、車費等各類補貼。掃離職碼辦理離職登記後上車前先支付8000元，返鄉登車掃乘車碼後4小時內再支付2000元。

綜合推特「李老師不是你老師」轉發勞工直播影片等社群訊息，因為不滿富士康合約的補貼金額政策，與先前承諾的不同，多名新進勞工昨天深夜聚集抗議，影片顯示至少上千人，他們與身著白色防護衣的警察爆發激烈衝突。

過程中，警方一度發射催淚彈，持長鋼管毆打勞工；勞工則丟擲石塊，拿出滅火器反擊，還砸毀車輛與核酸檢測亭。

雙方衝突到天亮，抗爭勞工越來越多，數千人擠滿廠區大道向前挺進，上午數度衝退警方防線。但官方陸續調來大批武警反攻，下午局勢逆轉，抗議勞工被打退至宿舍區，期間有多名落單勞工遭警方圍毆受傷倒地，據稱逾40人被捕。

對此，鴻海傍晚發表聲明稱，22日晚間起，鄭州園區部分新進員工因對工作津貼認知疑慮提出訴求，鴻海強調，對於津貼一向按合約內容履行，並會持續向相關員工溝通說明。

社群訊息顯示，抗爭新進勞工要求富士康拿出每人人民幣1萬元（約新台幣4.4萬元）的離職金讓他們返鄉，原本富士康方面已答應，但一些勞工去領取發現只有3000元，於是不滿情緒再起，又陸續在戶外聚集。

影片顯示，入夜後抗議勞工在廠區大道越聚越多，手上多持棍棒，還有多人舉起五星旗；有直播勞工號稱已有萬人要再向大門衝擊，情勢相當緊張。若勞資爭議不解，今晚流血衝突場面恐更激烈。

中國當局迄今對鄭州富士康抗爭消息祭出高度維穩，狂刪社群訊息，沒有媒體敢報導，但絕大多數民眾已透過網路得知，不斷接力發文表示力挺工人，許多人批評政府站在資本家立場欺負無產階級。

陸媒第一財經今晚率先報導引述數名工人，指富士康私自改動招工補貼金額，對工人的補貼政策與當時公開招聘訊息不符，原本的獎金發放時間被延遲。

報導引述富士康發布的激勵政策指出，原本新進員工在職滿30天額外享有3000元穩崗津貼，在職滿60天，再獎勵3000元，對於離職員工返鄉員工，再次入職將額外給予一次性關愛補貼500元。換算下來，每人月領超過萬元。

但22日晚間，富士康公布合約內容，變成明年3月12日必須在職，且中途不能因為任何理由缺勤超過7天半，不然一分錢津貼都沒有。工人表示，如果要拿到第二期3000元獎金還要等到明年5月。（編輯：楊昇儒）1111123