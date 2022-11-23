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鄭州富士康爆抗爭 鴻海強調津貼按約發放、廠區正常生產

2022/11/23 17:54（11/23 18:35 更新）
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外媒報導，鴻海集團旗下中國富士康河南鄭州廠區爆發抗爭。鴻海23日傍晚發出3點聲明。（路透社）
外媒報導，鴻海集團旗下中國富士康河南鄭州廠區爆發抗爭。鴻海23日傍晚發出3點聲明。（路透社）
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（中央社記者鍾榮峰台北23日電）外媒報導，鴻海集團旗下中國富士康河南鄭州廠區爆發抗爭。鴻海今天傍晚發出3點聲明，指出津貼一向按合約內容履行、員工並無混住、持續與員工及當地政府做好溝通，並強調鄭州廠區正常生產。

路透社引述社群網站上傳的影音報導，鄭州富士康廠區爆發抗爭，數以百計吶喊「付我們工資」的員工，被身穿防護衣且手持警棍的「大白」包圍。

原先上傳至「快手直播」的影音已悉數被下架，但推特（Twitter）等社群網站仍掛載爆發抗爭的畫面。

根據部分視訊內容和上傳資料，部分員工抗爭主要原因在於工作津貼認知差異、新進員工與曾確診者混住產生疑慮等因素。

鴻海今天傍晚發出3點聲明，首先指出22日晚間起，鄭州園區部分新進員工因對工作津貼認知疑慮提出訴求，鴻海強調，對於津貼一向按合約內容履行，並會持續向相關員工溝通說明。

其次，網傳近期鄭州園區宿舍安排新進員工與曾確診的同仁混住，鴻海澄清並無此事，強調新進員工入住前，相關宿舍都是經過特別環境消毒殺菌，且經過當地政府驗收核可，才能安排新進員工入住，並沒有與原來的員工混住情形。

鴻海指出，對於暴力行為，會持續跟員工以及當地政府做好溝通，避免類似事件再次發生。

鴻海並強調，鄭州廠區正常生產。

產業人士指出，富士康鄭州航空港廠區和經濟技術開發區主要製造蘋果iPhone等智慧型手機產品和零組件，高階iPhone 14 Pro系列也在航空港廠區生產。

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外資先前分析，鄭州廠區是鴻海集團組裝代工iPhone的重要基地之一，大約集團60%組裝iPhone的產能位於鄭州廠區，鄭州也是鴻海製造關鍵零組件的重要據點。

富士康鄭州廠10月底因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情造成大批員工徒步返鄉，蘋果（Apple）日前指出，COVID-19疫情限制暫時影響鄭州廠區組裝高階iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max作業，當地產能明顯下降。（編輯：楊蘭軒）1111123

路透社截取23日社群上的影音畫面顯示，在中國鄭州富士康廠區爆發抗議活動後，一群人穿過倒塌的圍欄。（翻攝畫面／路透社）
路透社截取23日社群上的影音畫面顯示，在中國鄭州富士康廠區爆發抗議活動後，一群人穿過倒塌的圍欄。（翻攝畫面／路透社）

#鴻海集團
#鄭州
#富士康
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