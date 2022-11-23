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路透：富士康鄭州廠傳爆發抗爭 員工吶喊要求付工資

2022/11/23 14:15（11/23 14:26 更新）
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（中央社台北23日電）路透社引述社群網站上傳的影音報導，位於河南省鄭州市的富士康廠區爆發抗爭，數以百計吶喊「付我們工資」的員工，被身穿防護衣且手持警棍的「大白」包圍。

路透社今天引述上傳社群網站「快手直播」的影音報導，抗爭的勞工持棍棒砸毀蘋果供應商富士康廠區內的監視器並搗毀窗戶。

不過原先上傳至快手直播的影音已悉數被下架，但推特等社群網站仍掛載爆發抗爭的畫面。

路透社報導指出，得知詳情的兩個消息來源透露，鄭州廠爆發抗爭但細節不願多說，富士康尚未回覆路透社的置評請求。

富士康鄭州廠爆發抗爭的影音在網路傳開後，中國網友相繼在微博發表評論說，疑似因勞雇合約引發爭議，而導致抗爭與衝突。

鄭州富士康是蘋果手機最大的生產基地，承擔全球一半iPhone的組裝工作。作為iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max的主要組裝工廠，鄭州富士康上月底因疫情和員工返鄉陷入缺工困境後，產能大減，造成全球缺貨。

於是富士康頒布月入逾人民幣1萬元（約新台幣4.4萬元）的高薪招募時薪工，據陸媒報導，求職者從中國各地湧來。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1111123

#富士康
#路透社
#鄭州廠
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