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鄭州富士康高薪招工奏效 iPhone缺貨有望緩解

2022/11/22 19:15（11/22 19:47 更新）
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鄭州富士康祭出月入逾人民幣1萬元（約新台幣4.4萬元）的高薪招募時薪工奏效，全球iPhone 14 Pro系列缺貨有望緩解。圖為去年7月富士康鄭州科技園區工作人員工作情況。（中新社）
鄭州富士康祭出月入逾人民幣1萬元（約新台幣4.4萬元）的高薪招募時薪工奏效，全球iPhone 14 Pro系列缺貨有望緩解。圖為去年7月富士康鄭州科技園區工作人員工作情況。（中新社）
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（中央社台北22日電）鄭州富士康祭出月入逾人民幣1萬元（約新台幣4.4萬元）的高薪招募時薪工奏效，全球iPhone 14 Pro系列缺貨有望緩解。據陸媒報導，求職者從中國各地湧來，10萬名額即將達標。

鄭州富士康是蘋果手機最大的生產基地，承擔全球一半iPhone的組裝工作。作為iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max的主要組裝工廠，鄭州富士康上月底因疫情和員工返鄉陷入缺工困境後，產能大減，造成全球缺貨。

蘋果總公司日前指出，疫情限制暫時影響鄭州廠區組裝iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max作業，當地產能明顯下降。提醒想要訂購iPhone 14 Pro系列的用戶，需等待較長的時間才能收貨。

在台灣，今天在蘋果官網下訂最熱門的iPhone 14 Pro 256G，顯示最快也要等到12月28日才到貨；直營店都缺貨。

在中國大陸，iPhone 14 Pro系列手機送貨日期已經排到明年1月，蘋果零售店也全面缺貨，許多經銷商已無機可賣。美國發貨時間也延至耶誕節後。

綜合時代周報等陸媒報導，面對生產旺季，鄭州富士康選擇不斷加薪來吸引臨時員工。在高薪的邀約下，求職者從中國各地湧向鄭州富士康，造成工廠床位和隔離酒店床位短缺，迫使富士康在11月17至19日暫停招聘3天。

當地多個人社部門表示，這3天停招是源於床位緊張，富士康廠區正加班加點趕工床位，確保能繼續招人。

鄭州富士康勞務仲介表示，由於隔離酒店爆滿，求職者需提前兩天報備後需在隔離酒店3天，入廠培訓3天後就開始工作。

「還沒招滿，但名額已經不多了。」仲介提供的內部截圖顯示，其所在的仲介公司下派招聘名額4萬人，截至20日下午，已招聘2萬5235人。

截圖並顯示，鄭州富士康計畫在23日起提供5萬個床位，並保證每天按照1萬人的規模進入；「確保10萬人招募完成，決不能再第二次按下暫停鍵」。

鄭州富士康這次祭出近年最好的待遇招募時薪工。

報導引述鄭州富士康招聘人員宋麗指出，時薪工基本工資加上約1000多元隔離補助和6000元的兩個月在崗津貼，平均月入過萬。

她指出，此前時薪工的返費模式是在底薪4500元左右，需打卡55天，在職90天以上才能拿到1萬多元返費，平均下來每個月收入7、8000元。

鄭州人社局工作人員也指出，和市區本地的薪資相比，富士康此次的薪資具有很大優勢。他舉例稱，本地平均月工資不到4000元，但在此時進富士康打工，「過年前能攢兩三萬回家過年，在富士康三個月能頂在本市幹一年」。（編輯：楊昇儒）1111122

#鄭州富士康
#iPhone
#高薪
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