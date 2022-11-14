富士康鄭州廠招新派遣工 祭津貼穩iPhone生產

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（中央社記者鍾榮峰台北14日電）鴻海旗下富士康中國鄭州廠區因應COVID-19疫情進展持續受矚，製造iPhone的鄭州廠iDPBG事業群招募新派遣工，13日起開始報到，可享有隔離生活津貼和穩崗津貼。

富士康中國鄭州廠區日前受COVID-19疫情影響、大批員工離廠徒步返鄉，生產出貨iPhone狀況備受關注。鴻海董事長劉揚偉在10日線上法人說明會中指出，集團會與河南省政府與客戶通力合作，在最短時間內讓廠區回到正常產能。

根據微信公眾號13日傍晚訊息，製造iPhone的鄭州廠iDPBG事業群（integrated Digital Product Business Group）啟動招募新派遣工作業，員工入職開始按照每小時人民幣30元計薪，入職未滿7天離職者，按照同工同酬薪資發放。

此外，iDPBG事業群還祭出隔離生活津貼，9日至19日進入當地隔離點的員工，享有4天隔離生活津貼，在職滿15天，補貼標準按照每天人民幣400元計算；在職不滿15天，補貼標準按每天人民幣100元計算。

iDPBG事業群並祭出穩崗津貼，9日至19日報到員工，在職滿30天額外享有人民幣3000元穩崗津貼，符合在職條件，穩崗津貼隨當月薪資發放。不過iDPBG事業群指出，新入職員工不享有在廠員工出勤津貼和全勤獎勵。

若離職員工返廠，iDPBG事業群表示，10月10日至11月9日離職返鄉員工，再次入職後將額外給予一次性關愛補貼人民幣500元。

iDPBG事業群表示，新員工13日開始報到，具體以當地招工組織方式通知為主。

蘋果（Apple）日前指出，疫情限制暫時影響鄭州廠區組裝高階iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max作業，當地產能明顯下降。

劉揚偉表示，鴻海與客戶雙方都透過此次事件學習到分散風險布局，鴻海集團未來會有新的做法，除了分散地區風險，鴻海集團面對疫情的準備工作，會做得更好。

產業人士指出，富士康鄭州航空港廠區和經濟技術開發區主要製造蘋果iPhone等智慧型手機產品和零組件，高階iPhone 14 Pro系列也在航空港廠區生產。（編輯：趙蔚蘭）1111114