河南省府替富士康招工挨批 官媒稱基於經商考量

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（中央社台北18日電）河南省政府出手替鄭州富士康招工挨批，當地媒體頂端新聞今天發布影音社評指出，河南省各級黨委政府主動幫助富士康解決用工問題，絕非跪舔民企，而是基於經商環境考量。

這則社評指出，河南主動出手幫富士康招工一事引發輿論廣泛關注。有人質疑黨委政府不該出手為一家民營企業解決用工問題，認為黨委政府管得太寬，手伸得太長。

但河南各級黨委政府主動出手幫富士康招工，意義極其重大，可說是「穩富士康，就是穩河南」，尤其當前特殊時刻，這種說法並不誇張。

社評舉3個理由說明為何黨委政府出手穩富士康就是穩河南。首先以疫情防控的大局而論，前段大約有兩、三萬名員工離開富士康，他們離開富士康大多緣於心理情緒不安，而非基於真實完整情況的理性科學決策。

所以當務之急是通過主動引導，打消大家的疑慮，招收員工補充崗位，同時穩住留廠員工的心，不至於因為恐慌情緒再度出現大批員工自行離廠的情況。

另從經濟社會發展的角度而論，富士康對鄭州乃至對河南的重要性不必多說，這家企業貢獻鄭州進出口總額的80%、河南省的60%。

不僅解決了30萬人的就業問題，成就了全球最大的智能終端產業基地，影響全球產品供應鏈的穩定，還帶動廠區周邊，形成配套齊全的生活圈，而這又關聯著多少人的生計。

還有就穩定優化營商環境的角度而論，河南當年引進富士康落地費盡周折，現在丟下富士康不管，不僅對全球供應鏈體系產生不利影響，受損的可能還有河南的營商環境和市場的信心。

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社評指出，河南省各級黨委政府主動幫助富士康解決用工，絕非手伸得太長或跪舔民企，所展現恰是各級黨委政府著眼於河南乃至全國疫情防控、經濟發展、營商環境大局的大作為、大擔當。

上月河南鄭州富士康員工因疫返鄉引發關注。陸媒財聯社日前報導，河南部分鄉鎮收到協助鄭州富士康招工任務，並向管轄村鎮分配人數指標，匿名受訪者透露「目前每個村要求一個」。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1111118