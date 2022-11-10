鴻海：鄭州廠加速回到正常產能 明年資本支出高於以往

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（中央社記者鍾榮峰台北10日電）鴻海董事長劉揚偉今天表示，中國大陸鄭州廠區最短時間內會回到正常產能，在電動車不會成立自有品牌，他預估，明年業績可較今年持平；鴻海表示，明年資本支出規模會高於以往水位。

鴻海下午舉行線上法人說明會，展望營運，劉揚偉說明，第4季儘管消費智能產品表現可能低於以往季節性成長幅度，不過鴻海仍以獲利極大化為目標，第4季毛利率可能會受消費智能產品組合增加、員工福利增加等因素影響；市場儘管對伺服器發展有疑慮，不過雲端服務供應商（CSP）產品可持續成長，對於明年資通訊產業展望中性看待，從客戶端回應來看，預期明年業績可較今年持平。

在電動車領域，劉揚偉說明，很快在海外可接到電動巴士Model T生意，明年首季可量產美國Monarch電動農用車，泰國電動車製造工廠預計12日動土，規劃明年底完工，台灣高雄電池中心預計2024年興建完成。

劉揚偉透露，近期可能會有2個新創電動車企業、1個傳統車廠計畫可望落地。他強調，鴻海在電動車領域不會成立自有品牌。

法人問及富士康鄭州廠區目前COVID-19疫情進展，劉揚偉表示，樂見客戶把當地員工健康作為優先考量，客戶高階機種需求持續強勁，鴻海集團會與河南省政府與客戶通力合作，在最短時間內讓廠區回到正常產能。

劉揚偉表示，透過此次事件，鴻海與客戶關係會更好，雙方合作展現遇到危機時、鴻海處理危機的能力，長期可體現雙方合作價值，第4季和明年第1季均是非常重要時節，鴻海集團會全力調整產能產量，不讓重要時節需求受到影響。

展望明年，劉揚偉表示，市場變數增加，鴻海集團每年初態度保守，但實際數字比預期好，今年表現優於預期，明年仍先維持保守看法，觀察通膨、疫情、國際政經局勢等3大變數，維持穩定營運。

法人問及明年資本支出規劃，鴻海表示，明年除了維持資通訊正常營運、自動化設備支出外，中國生產基地新業務擴增，仍是資本支出內容最大項，此外海外越南、印度、墨西哥等地產能擴充，加上電動車零配件和半導體布局，擴展在台灣、美國、墨西哥、捷克等地投資，預估明年資本支出規模會高於以往水位。（編輯：趙蔚蘭）1111110