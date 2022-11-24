鄭州廠區員工爆抗爭 鴻海對招募疏失表歉意

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（中央社台北/上海24日綜合報導）路透社報導，鴻海集團旗下富士康河南鄭州廠區爆發員工抗爭事件，鴻海今天發表聲明對招募新人過程發生技術疏失，表達歉意。

鴻海向中央社記者表示：「照顧員工的健康和安全，是集團一向恪遵的主要經營原則。」

「我們完全瞭解鄭州廠區部分新進員工關於補貼政策可能調整的疑慮。」

鴻海表示：「我們的團隊檢視這起事件後，發現在入職流程發生一項技術疏失。」

「我們對在輸入電腦系統時發生的疏失感到抱歉，並且保證實際的薪資和當初協議，以及正式招募海報上相同。」

路透社引述消息人士報導，廠區員工抗議今天已漸漸平息，公司還在和小規模抗議的員工繼續溝通。

這名消息人士表示，公司和員工已經達成解決爭議的協議，鄭州廠區今天繼續生產，作業未中斷。

鴻海在聲明中提到：「廠區目前持續和受到不實資訊影響的員工溝通，說明所有員工的薪資和紅利，將依公司的政策給付。溝通過程中，公司也將盡最大努力積極解決員工的疑慮和合理要求。」

鴻海表示，公司將尊重想辭職離開廠區的新進員工，並將提供他們「照顧補貼」。鴻海消息人士告訴路透社，每名員工補貼金額達1萬元人民幣。

鴻海在聲明中說：「對於想回家鄉的鄭州廠員工，集團一向完全尊重員工的個人意願，提供返鄉員工相應照顧補助。對於選擇留下並願意加入公司的員工，集團將繼續提供全面的支援。」

路透社報導，蘋果公司表示，該公司在鄭州廠區的工作人員「和富士康密切合作，以確保他們員工的疑慮獲得解決」。

富士康鄭州廠區生產高階iPhone 14 Pro和Pro Max系列在內的蘋果智慧型手機，占全球iPhone出貨70%。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1111124