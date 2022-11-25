鄭州富士康爆抗爭後 路透：逾2萬新聘員工已離開

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北25日電）鄭州富士康爆發新進勞工抗爭，其後廠區發放離職補貼平息抗爭。路透社今天引述消息人士表示，超過2萬名鄭州富士康員工已離開，絕大多數是還未上班的新聘員工。

路透社引述消息人士表示，員工離開會令富士康此前希望11月底前全面恢復產能的目標更為複雜。

另一名消息人士也表示，有新聘員工已離開廠區，但沒有透露離開人數，並指沒有影響廠區目前的生產。

路透社報導表示，富士康沒有對消息置評。

鄭州富士康10月底因疫情爆發大批員工離職返鄉潮後，祭出月入逾人民幣1萬元（下同，約新台幣4.4萬元）的高薪招募時薪工。在當地政府全力動員下，求職者從中國各地湧來，原本10萬名額即將達標，卻因為出現補貼政策說明的技術錯誤引發誤解，加上食宿、防疫安排不周，造成22日晚起新進勞工群起大規模抗爭。

其後鴻海發聲明表示，檢視這起事件後，發現在入職流程發生一項技術疏失，對在輸入電腦系統時發生的疏失感到抱歉，並且保證實際的薪資和當初協議，以及正式招募海報上相同。

鴻海又表示，公司將尊重想辭職離開廠區的新進員工，並將提供他們「照顧補貼」。鴻海消息人士此前告訴路透社，每名員工補貼金額1萬元，抗爭也平息。

鴻海23日強調，鄭州廠區仍正常生產。（編輯：陳沛冰/呂佳蓉）1111125