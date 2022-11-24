中國防疫20條煞不住疫情 日增逾3萬例防控升級

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（中央社台北24日電）中國公布優化防疫20條後疫情卻激增，單日新增本土病例突破3萬例，北京、江西及河南等升級防控，鄭州強調5天打一場「拔點清面」攻堅戰，但當地富士康廠區先發生員工與「大白」的混戰。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，23日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共3萬1656例（含確診與無症狀感染者），本土新增病例3萬1444例、境外移入212例。新增1例死亡，為本土病例，在北京。

其中新增本土確診3927例，包括廣東1791例、北京509例、重慶409例、山西247例、四川194例及河南159例等；另本土無症狀感染2萬7517例，主要為廣東7505例、重慶7437例、北京1139例、四川1091例、新疆943例及河北882例等。

23日中國新增本土疫情（含確診與無症狀感染者）以廣東9296例、重慶7846例、北京1648例為最多。

中國11日公布優化防疫20條後，地方防疫出現鬆緊不一的亂象，本土疫情反煞不住越發嚴重，本月迄今逾25萬人染疫，而今天官方最新數據，本土單日新增突破3萬例大關，多地迅速防控升級。

綜合陸媒報導，廣州市啟用19個方艙醫院，指定28家三級綜合醫院以「院包館」形式接管方艙醫院，實施分類救治，開放床位近7萬張，其中疫情焦點海珠的疫情仍然處於高位波動期，將延續強化管控措施。

另北京市新國展輕症方艙醫院也已投入使用。疫情高發多發的朝陽區進一步降低社會面活動度，減少人員流動。深圳市公告從24日起，乘坐公共交通工具、進入公共密閉空間須憑48小時核酸檢測陰性證明。

遼寧瀋陽市自24日起至28日，市內9區連續展開區域核酸檢測。嚴格限制人員非必要流動，密閉公共場所暫時關閉，餐廳飯店暫停內用。另海南三亞市調整外來（返）三亞人員管理措施，抵瓊未滿3天將標記提示，不得進入餐飲酒吧、超市賣場、休閒娛樂等室內人群聚集場所。

河南鄭州市23日宣布將自25日至29日，在主城區（市內八區）進行流動性管理，每日進行核酸檢測，用5天時間打一場「拔點清面」的攻堅戰，市民非必要不外出。

不過，鄭州富士康廠區22日晚間傳出因為不滿合約的補貼金額政策，與先前承諾的不同等，大批新進勞工深夜聚集抗議，影片顯示至少上千人與身著白色防護衣的警察爆發激烈衝突，過程中，警方一度發射催淚彈，持長鋼管毆打勞工；勞工則丟擲石塊，拿出滅火器反擊，還砸毀車輛與核酸檢測亭。

鴻海集團旗23日傍晚發出3點聲明，指出津貼一向按合約內容履行、員工並無混住、持續與員工及當地政府做好溝通，但23日入夜後，富士康勞工再度在戶外聚集，號稱有萬人與大批武裝警察對峙。

陸媒財聯社報導，23日鄭州富士康宣布對於選擇離職返鄉的新進員工給予人民幣1萬元（約新台幣4.4萬元）費用，含薪資、隔離費、誤工費、車費等各類補貼。事件後續受關注。（編輯：唐佩君/周慧盈）1111124