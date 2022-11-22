清零疊加地緣政治 港媒：跨國企業逐漸退出中國

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北22日電）香港「南華早報」（SCMP）今天發表評論文章指出，中國防疫採動態清零已重創國內經濟，加上地緣政治緊張等因素，促使跨國企業逐漸退出中國，促使供應鏈越趨多元化。

評論指出，全球最大、位於河南鄭州市的富士康iPhone組裝廠因COVID-19疫情對工人實施嚴格管制，上月底嚇得大批員工趕緊落跑。

富士康之前也曾遭遇因疫情所致的棘手難題，但無庸置疑，這回卻是首次對業主蘋果公司構成重創。

蘋果表示，預料iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max出貨量將低於原先預期，同時富士康也下修第4季的成長預測。

中國目前雖仍是供應鏈大廠難以割捨的市場，不過經此一番波折，這些廠商也開始調整布局，像是蘋果已增加在印度製造的比重，對手三星早就開始在其他市場建置產能，而越南更是大廠轉移陣地的熱門選項。

評論並指出，當前全球看來正步入衰退之際，中國當局即使承認清零有損經濟，並承諾予以更多支撐以避免「硬著陸」，至今仍持續封控清零，但清零只是造成供應鏈加速出走中國的導火線，更多的原因像是地緣政治緊張等。

特別是美中科技戰的加劇對於半導體產業已構成莫大衝擊，科技公司感受強大壓力。蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）本週表示，蘋果打算向位於亞歷桑那州的工廠買晶片；台積電將斥資120億美元在當地設廠。

上述消息曝光前，蘋果表示，將暫緩採購中國長江儲存生產的晶片。雖然中國的半導體廠商尚無法製造驅動iPhone所需的先進晶片，不過中國製造記憶體晶片的技術不斷提升。

華府10月份宣布再增加出口管制，長江儲存可說是美國考慮列入黑名單的企業中，受創最深的其中之一，中國半導體業遭遇的逆風足以證明，科技戰與清零的加乘效應重創這個全球第2大經濟體。

評論說，無可否認，中國仍是全球製造業的龍頭，而北京似乎盤算只要解除清零，投資就會回籠，只是不知道要等到何時。但地緣政治的緊張難化解，無論蘋果、三星或其他相當重視品牌形象的跨國巨賈，看來將持續逐漸退出中國促使供應鏈多元化。（編輯：曹宇帆/楊昇儒）1111122