新疆火災掀眾怒 上海民眾燭光悼念呼喊自由

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯上海27日電）新疆烏魯木齊市一小區日前發生火災，疑因過度防疫封控釀死傷。上海市民26日晚群聚烏魯木齊中路，點燃燭光悼念罹難者，現場高喊「不要做核酸」、「要自由」、「習近平下台」。

烏魯木齊市吉祥苑小區24日晚發生火災，疑因過度封控阻礙居民逃生和搶救，釀10死9傷；外傳死亡人數達44人，但未獲相關單位證實。上海市民昨晚群聚烏魯木齊中路，點燃燭光悼念死者，群聚人數逐漸增多，大批警力趕赴現場維持秩序。

民眾將花束放置在烏魯木齊中路指示牌下，點燃燭光為死者哀悼，一旁寫著「烏魯木齊，逝者安息，11月24日」。哀悼活動持續聚集人潮，大批警力也赴現場，民眾情緒沸騰，現場高喊「不要做核酸」、「不要健康碼」、「要自由」、「習近平下台」等口號。

警民對峙畫面在網上流傳，警方後來強制清場，可見數段影片拍下警民拉扯畫面，傳有與會民眾被警方帶走。

一名在滬民眾告訴中央社，昨晚烏魯木齊悼念活動相關影片在微信朋友圈中流傳，除非有第一時間存下來，否則現在都被屏蔽、移除，沒辦法轉發了。

記者點入微信社群轉傳「烏魯木齊大火之後，民眾不再簡單聽取號令」為題文章，跑出「此內容發送失敗無法查看」提示，原因為「因此內容涉嫌違反相關法律法規和政策發送失敗」。（編輯：朱建陵）1111127