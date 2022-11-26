街頭公開批評中國防疫荒謬 「重慶超人哥」爆紅

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（中央社記者邱國強北京26日電）嚴厲封控的重慶市，24日出現一名在小區門口批評中國防疫政策的男子，論述條理分明獲得民眾共鳴，但也一度遭員警勒頸帶走。最後被民眾上前成功解救，贏得了「超人哥」的稱號。

這名「重慶超人哥」慷慨陳辭的影片，如今在中國內外網路廣為流傳，不但受到普遍肯定，更有人將他與10月間在北京四通橋懸抗議橫幅的彭立發，並稱為「中國孤勇者」，同時也稱讚及時出手解救他的重慶市民。

根據網路流傳影像，戴著黑框眼鏡、身材微胖、背著超人圖案背包，自稱是孔子77代孫的「重慶超人哥」，24日在重慶一處社區門口高聲批評「動態清零」防疫政策引發的亂象，直指「我們現在還在為一個『小感冒』而折騰」。

「重慶超人哥」當場詢問在場不少家庭主婦一斤胡蘿蔔多少錢？當她們紛紛回答「兩塊」、「兩塊多」時，他拿出手機點開「美團外賣」說，現在重慶的胡蘿蔔一斤要人民幣16.9元（下同，約新台幣67元），還說是「保供價」。這對富人沒什麼，但中國70%的人月收僅3000元，「他們想要的幸福是什麼」？

他還問在場民眾「有沒有勇氣出去打幾場籃球，把這個『小感冒』跑好」？「想不想看世界盃，在廣場上熱鬧地看」？接著還說，足球明星C羅（Cristiano Ronaldo）、梅西（Lionel Messi）都感染過，網球名將喬科維奇（Novak Djokovic）更感染過2次。如果COVID-19（2019冠狀病毒疾病）真有那麼嚴重，這些明星早就該退役了。

「重慶超人哥」激動地表示，「這個世界上只有一種病，它叫不自由和窮，我們現在全佔了」，中國教科書裡教過6個字，叫「不自由，毋寧死！」。還指當年諸葛亮用兵失敗還肯承認錯誤自降三級，但現在為什麼為一個「小感冒」而折騰。「因為市政府已經錯了，他們只能錯下去」。這時，有民眾當場稱讚他「說得好」，是「大英雄」。

隨後，在場員警勒住「重慶超人哥」的脖子準備將他帶上車，但包括不少年長大媽在內的民眾紛紛湧上前阻止，更高喊「不能用暴力啊」。迫於壓力，員警最後放手，「重慶超人哥」被幾名年長民眾護送離開，還高舉右手食指表達勝利。

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針對「重慶超人哥」的表現，中國網友普遍給予肯定，指他「帶種」、「有個性」、「夠爺們」；不少人稱讚他口條清晰有條理，放在國外肯定是參政人才；也有人揶揄他雖然外型「肥宅」，但「肥宅也有高光的時刻」；更有人將他與「四通橋事件」主角彭立發相提並論，直指他是另一位「孤勇者」，而中國需要更多這樣的人。

然而，許多中國民眾擔心「重慶超人哥」被帶離後，是否可能會被警方秋後算帳？有重慶網友則表示，「重慶超人哥」目前已被父母接回老家，離開了這一小區，截至目前沒有被抓走，警方算是「槍口抬高一寸了」。（編輯：呂佳蓉）1111126