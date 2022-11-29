白紙運動挑戰習近平權威 學者：示威也許不會持續太久

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

新疆烏魯木齊日前社區火災疑因過度防疫封控釀10死，不滿情緒蔓延致中國十多個城市出現反封控示威。（中央社製圖）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱國強北京29日電）「白紙運動」在中國爆發，更出現「習近平下台」的口號。美媒直指，這對剛取得中共總書記三連任的習近平權威，構成「十分罕見的嚴重挑戰」。然而中共仍有壓制這場運動的能力。

專家並認為，參與「白紙運動」的主力是中產階級，而中共與中產階級交換專制統治的條件是「更好的生活品質」。但隨著中共如今為抗疫不惜犧牲經濟，這個陳年的交換條件看來已經結束，雙方正試圖取得新的平衡，而在過程中會出現不穩定。

「白紙運動」的導火線是新疆烏魯木齊大火因社區防疫阻礙交通造成10人死亡，但官方卻反指居民「缺乏自救能力」所引起。但在運動中，參與者除反對動輒封控、頻繁核酸的「動態清零」防疫政策外，更喊出「要自由」、「習近平下台」、「共產黨下台」等口號，造成震撼。

美聯社報導，專家認為，除非中共黨內及中國政府高層出現分裂，否則當局仍有能力壓制不同意見。目前中國網管機關正在刪除網路上出現的許多與「白紙運動」有關影片、圖片和留言。

約翰．霍普金斯大學社會系主任孔誥烽說，中國的抗議示威如果要發展成1989年天安門民主運動的程度，中共的最高層必須出現明顯的分裂，並以分裂推動變革。但習近平已藉由中共20大擊退所有可能對手，中共政治局成員幾乎清一色都是他的心腹和親信。

孔誥烽認為，目前的示威（白紙運動）也許不會持續太久，因為習近平不可能做出讓步，且中共整個體制因應對抗議示威非常有經驗。

報導提到，這場「白紙運動」的參與者，許多人是受過良好教育的漢族都市中產階級。自1989年六四事件後，中共當局與這個階層達成了一個不成文默契，中共為這一階段帶來更好的生活品質，換取他們接受專制統治。

孔誥烽表示，隨着中共為抗疫而不惜犧牲經濟，這一「陳年的默契看來結束了」。中共和人民正試圖取得一種新的平衡，而在這個過程中會出現一些不穩定。

報導形容，被視為「習近平式治理標竿」的「動態清零」，讓民眾長時間被禁足在家缺吃少喝，連生病就醫都成問題，且須一次次接受核酸檢測。但疫情不僅沒有被撲滅，反而一再復發，使「動態清零」被認為既不科學，又沒效果，在中國越來越不得人心。

中國民眾眼見世界各國早已放棄清零，嘗試與病毒共存並取得成功。特別是眼見剛登場的世界盃足球賽，球場上數萬觀眾沒有人戴口罩高聲歡呼的場面，內心的憤怒更難以言表。

報導提到，雖然中國官方日前推出優化防疫20條，雖然略有鬆綁，但各地疫情迅猛反彈，本土確診病例數一再創下歷史新高，迫使地方政府仍以慣用的嚴厲封控措施因應，進而加劇了民眾的不滿。（編輯：周慧盈）1111129