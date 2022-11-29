白紙運動遍地開花 民運人士籲別讓六四屠城重演

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（中央社記者吳柏緯台北29日電）白紙運動在中國遍地開花之際，數十位中國海外民運人士發布連署公開信向解放軍、武警與警察喊話，保持清醒的頭腦，依法執法，秉公辦案，絕對不能讓六四屠城的悲劇重演。

不滿中國長達近3年的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）過度防疫清零措施，白紙運動的抗議浪潮，從西部新疆的烏魯木齊延燒到東部的上海及南部的廣州，不少城市出現數波警民衝突，上海等地更在路上設置路障、增加見警率，藉此遏制民眾聚集與抗議。

不少流亡海外的中國人士近日持續在社群平台、國際媒體上發聲，盼能夠喚起關注。

根據「自由亞洲電台」及八九學運領袖王丹臉書（facebook），包括周鋒鎖，人權律師陳光誠、滕彪等數十人，連署發布了「告解放軍官兵、武警官兵、警察書」，向這些執法人員喊話「長江黃河不會倒流，六四屠城的悲劇不能重演」。

這份書信指出，在全國民眾反對野蠻的「動態清零」，反抗暴力維穩的運動風起雲湧的時刻，作為中國共產黨歷次政治運動和政治迫害的受難者、倖存者，「我們痛徹地感到中共當局，尤其是獨裁者習近平可能會利用手中的權力，調動所有的鎮壓機器來維護他個人獨裁的集權統治。」

文中首先強調，解放軍不是黨軍，更不是哪個獨裁者的兵丁、爪牙，無論中國大地上發生什麼，「都要堅守軍營，絕不能再像1989年那樣把坦克車開上天安門。更不能向民眾和青年學生開槍，再製造一次屠城血案。」

對於各級警察和武警官兵則提出要求，「你們不是任何政黨維護統治地位的工具，更不是獨裁者的家奴。你們要遵照憲法、法律的要求履職盡責，絕不做違憲違法者的幫兇。」

書信中也提醒，中國解放軍、武裝警察部隊、各層級警察務必保持清醒的頭腦，依法執法，秉公辦案，「如果有人膽敢背棄憲法、違背法律鎮壓人民的合法請願與抗爭，甚至開槍、屠殺，任何施暴者都會被追究責任，絕逃脫不了應有的嚴懲。」

他們同時也呼籲中國民眾，「記錄下你所看到的、聽到的士兵、警察罔顧法律，戕害民眾的人和事實，將用作控告罪犯、懲治兇手的法庭證據。」

除了上述連署信外，中國民運人士王軍濤等42人也連署發布「告中國人民書兼致人大委員長栗戰書、國務院總理李克強、政協主席汪洋公開信」，要求中共總書記習近平下台，並列出10項要求，包含召集國內外專家專業評估中國的疫情和防疫措施、全國解封、補償因為清零政策對公民所造成的損失、追究習近平責任等。（編輯：唐佩君）1111129