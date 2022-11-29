堅持或放鬆清零成兩難 白紙運動使習近平困境加劇

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（中央社北京29日綜合外電報導）中國問題分析家指出，中國各城市週末期間爆發的罕見街頭抗議，無異是反對國家主席習近平防疫清零政策的一次公民投票，也是在習近平政治生涯中最強烈的公眾反抗運動。

路透社報導，自1989年六四事件以來，從無如此廣大的中國人民不計被捕等後果，為單一議題走上街頭。

亞洲協會（Asia Society）中國問題專家季北慈（Bates Gill）表示：「這些抗議活動是習近平掌權10年來，中國公民對政府政策最公開和最普遍的怒氣展現。」

公眾透過在社群媒體留言、在大學校園張貼大字報和發動抗議等方式，表達對習近平清零政策的不滿，已成為2019年香港反送中運動之後，習近平遭遇的最大內部挑戰。

習近平宣稱親自領導「抗疫之戰」，以「人民至上」作為清零政策的理由，並在上月中共20大期間以他「正確的」防疫政策作為爭取空前第3個任期的政績之一。

分析家指出，儘管目前的「白紙運動」令習近平尷尬，但遠不足以將他推翻，因為他全面掌控了共產黨、軍隊、安全機構和宣傳機器。

儘管有些抗議民眾高喊「打倒習近平，打倒中國共產黨」，其他多數民眾只在意反抗住宅小區的封控措施，或希望擺脫經常性的核酸檢測。

曾擔任上海政法學院副教授、目前定居智利的評論家陳道銀說：「一旦這些私利獲得滿足，多數人將歸於平息並轉移注意力。」

陳道銀表示，抗議學生缺乏高度組織與核心人物領導。目前在北京、上海、武漢、成都和烏魯木齊都出現了白紙運動。

（中央社製圖）

在上一次因群眾示威而導致中共總書記易人的六四民運期間，黨內最高領導階層對於如何處理危機以及中國未來的道路出現了內部分歧。

現今習近平並非如此，他在20大上連任總書記和中央軍委主席，並安排他的黨羽占據黨內一切要津。曾與習近意見相左或施政風格與他不同的其他領導人則已大權旁落。

不過分析家指出，儘管這種威權式的權力安排使習近平更加大權在握，其中也不無弱點，而且已被白紙運動揭露。

新加坡國立大學東亞研究所高級研究員郭良平（Lance Gore）說：「如今習近平的左右盡是言語令他中聽的人馬，使他困在同溫層中，可能因此低估或未能察覺現行防疫政策的為害。」

白紙運動使習近平與日俱增的困境加劇，而令他為難之處在於，如何收回最初讓他引以為傲但已日益成為包袱的現行防疫政策？

若他屈從於群眾壓力而取消清零政策，等於示弱，可能因此鼓勵人民在未來希望政策改變時即走上街頭。但分析家指出，退讓不符合習近平的性格。

習近平9月在烏茲別克出席上海合作組織（SCO）高峰會時強調，必須防止「顏色革命」發生。他並在閉門發言中惋惜，當年蘇聯共產黨因沒有任何「夠爺們」的人出面應對挑戰而垮台。

如果習近平在中國當局尚未準備妥當之前改弦更張，可能導致確診和死亡病例嚴重增加，從而使醫療系統疲於應付，這樣的後果難以承擔。

若是他在得以宣告防疫勝利並放鬆防疫措施之前堅持現行政策，又有因經濟成長受阻而招致民眾更大怒氣的風險。

美國智庫詹姆士敦基金會（Jamestown Foundation）高級研究員林和立表示：「現階段他們似乎毫無頭緒，一方面習近平和他的人馬似乎無所不能，但另一方面…我們又目睹中國新任政府毫無作為。」（譯者：張佑之/核稿：何宏儒）1111129