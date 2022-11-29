學者不看好白紙運動前景 憂新疆化管控上場

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上海市哀悼新疆烏魯木齊火災罹難者的民眾27日下午於烏魯木齊中路再集結，安福路一帶傳有民眾被警方逮捕，現場人群高喊放人，不願散去。官方稱這場火災釀10死9傷，事故原因疑為過度封控阻礙居民逃生和搶救。中央社記者李雅雯上海攝 111年11月27日

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（中央社記者邱國強北京29日電）被視為六四後中國最大群眾運動的「白紙運動」能否持續發展，學者看法保守。其中有專家認為，中國當局若出手鎮壓，可能會藉機加強對社會控制，進而把新疆管控模式套用在全國。

自由亞洲電台報導，澳洲雪梨科技大學教授馮崇義指出，「白紙運動」已遍地開花，分散各地的參與者都對政府不滿，雖然沒有組織，但也是一股強大的力量，他們面對的問題與以往的維權事件不同，都對習近平這個人和這個政府帶來的民生災難，產生共同性的憤怒，目標很明確。

馮崇義表示，由於「白紙運動」參與者是使用翻牆軟體的年輕一代，能突破官方網路監控；而年長的參與者也可用口頭傳達方法散播訊息，避開當局監控。如果抗爭能持續，「白紙運動」有機會成為推動社會改變的力量。

但其他多數學對「白紙運動」的可持續性看法保守。中國政治學者陳道銀認為，「白紙運動」參與者的訴求都對中國政府不滿，但大多數人只針對防疫封控政策，而要求自由民主和改革的比重不高。只要官方放鬆管控，參與抗爭的人數會大幅減少。

陳道銀說，以河南富士康事件為例，雖然鬧得挺凶，但當宣布賠償人民幣1萬元（約新台幣4萬4300元）給離職者後，抗爭馬上煙消雲散。因此，參與者能否達成集體行動，是「白紙運動」能否成功的關鍵指標。

他認為，依中共的思維，一定會把事件與「顏色革命」和境外敵對勢力連結，並採取更針對性的方法因應，中國知識界和菁英界沒有參與抗爭，會大大影響運動的組織能力和影響力。因此，「白紙運動」很有可能只是曇花一現，不會對中共政權帶來大的衝擊。

同樣不看好「白紙運動」發展的日本靜岡大學教授楊海英認為，這場運動各地都有，但沒有橫向聯繫的現代化的手段，也沒有橫向發展的趨勢，因此行動範圍並沒有再擴大的傾向。相信中國政府也不會讓運動橫向聯繫和發展，最終成不了大氣候，被鎮壓下去只是時間問題。

楊海英認為，屆時中國當局若出手鎮壓，會同時把在新疆等地使用的管控模式套用到全國。（編輯：曹宇帆）1111129