上合峰會 習近平籲防範顏色革命願代訓反恐人員

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中國國家主席習近平16日在上合峰會呼籲成員國加大相互支持。（Sultan Dosaliev/Kyrgyz Presidential Press Service/Handout via 路透社）

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（中央社台北16日電）中國國家主席習近平今天在上合峰會呼籲成員國加大相互支持，加強高層交往和戰略溝通，防範外部勢力策動「顏色革命」。他並表示，中方願在未來5年為成員國培訓2000名反恐執法人員。

新華社報導，上海合作組織（Shanghai Cooperation Organisation）成員國元首理事會第22次會議16日在烏茲別克撒馬罕舉行，習近平在會中發表題為「把握時代潮流 加強團結合作 共創美好未來」的講話。

習近平說，當前，世界百年未有之大變局正在加速演進，世界進入新的動盪變革期。世紀疫情陰霾未散，局部衝突硝煙又起，冷戰思維和集團政治回潮，單邊主義、保護主義抬頭，經濟全球化遭遇逆流，和平赤字、發展赤字、信任赤字、治理赤字有增無減，人類社會正站在十字路口，面臨前所未有的挑戰。

他說，新形勢下，上海合作組織作為國際和地區事務中重要建設性力量，要勇於面對國際風雲變幻，牢牢把握時代潮流，不斷加強團結合作，推動構建更加緊密的上海合作組織命運共同體。

據報導，習近平在峰會提出以下5點：

第一，加大相互支持。要加強高層交往和戰略溝通，深化相互理解和政治互信，支持彼此為維護安全和發展利益所作努力。要防範外部勢力策動「顏色革命」，共同反對以任何藉口干涉別國內政，把本國前途命運牢牢掌握在自己手中。

第二，拓展安全合作。要持續開展聯合反恐演習，嚴厲打擊「三股勢力」、毒品走私、網路和跨國有組織犯罪，有效應對數據安全、生物安全、外空安全等非傳統安全挑戰。中方願在未來5年為成員國培訓2000名執法人員，建立中國－上海合作組織反恐專業人才培訓基地，強化各方執法能力建設。鼓勵阿富汗當局搭建廣泛包容的政治架構，根除恐怖主義滋生土壤。

第三，深化務實合作。要落實好本次峰會通過的關於維護國際能源安全、糧食安全兩份聲明，提高能源和糧食安全保障水準。中方將向有需要的發展中國家提供價值人民幣15億元（約新台幣67億元）的糧食等緊急人道主義援助。

第四，加強人文交流。中方將建設中國－上海合作組織冰雪體育示範區，明年舉辦減貧與可持續發展論壇、友好城市論壇，未來3年為本組織國家的民眾免費實施2000例白內障手術，提供5000個人力資源培訓名額。

第五，堅持多邊主義。熱衷於搞「小圈子」，會把世界推向分裂和對抗。要堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，弘揚全人類共同價值，摒棄零和博弈和集團政治。要拓展上合組織與聯合國等國際和地區組織交往，共同堅持真正的多邊主義，齊心協力完善全球治理，攜手推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展。（編輯：楊昇儒）1110916