分析：經濟成長不若預期 習近平中國夢恐淪白日夢

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（中央社台北16日電）中共20大召開在即，領導人習近平倡議的中國夢將成為主旋律，不過學者專家分析，因中國的經濟衰退又人口萎縮，加上共軍腐化士氣低迷，中國夢恐淪為白日夢，也不可能重現康乾盛世。

美國之音（VAO）今天報導，中國夢是中共領導人習近平親自推動，為實現中華民族偉大復興，並訂定兩階段時間表，其一為去年宣布的中共建黨百年全面建成小康社會，其二則是2049年中共建政百年要達成「在全面建成小康社會基礎上全面建設社會主義現代化國家」的目標。

不過紐約城市大學政治學教授夏明分析，中國夢想已經變成白日夢的原因在於，中國經濟成長續降，實際經濟成長已低於美國，外資與民營企業相繼逃離中國，房產崩盤，土地財政萎縮。

他說，加上地方銀行債務危機，銀行大量印鈔，造成通貨膨脹，高科技公司，包括阿里巴巴、騰訊、華為，都在勒緊褲帶過緊日子並裁員，中國勞動力的絕對增長從2012年走下坡，人口紅利逐漸消失。

夏明表示，中國人口現在比美國要老，並且中國人口成長率絕對萎縮低於美國，3歲以下的孩子人口數已少於70歲以上，何況還有3億多農民工無法融入城市，造成他們子女無法接受良好教育，人口素質差。

綜合以上牽動經濟發展的因素而論，他說，中國不可能回到冀望的康乾盛世，連超越美國的可能性都消失。

美國布朗大學高級研究員徐文立更說，凡靠抄襲、靠彎道超車的國家，不可能成為世界第一，中共意圖取巧作弊偷技術，但是以這種方式的彎道超車必定摔得粉身碎骨，永遠趕不上美國和西方的科技發展和技術創新。

至於習近平念茲在茲，替中國夢打基礎的強軍夢，中國人權前主席劉青說，中共軍隊若真正強大有戰鬥力，以習近平的性格勢必冒險發動武力犯台，到現在還不敢即因顧忌美國對台灣的支持，以及沒把握共軍能否占台。

劉青另表示，中共軍隊跟俄羅斯軍隊的腐敗程度不相上下，幾個軍委副主席不是都因腐敗垮台？中共軍隊腐敗到當個班長和小兵都要花錢買，這怎麼可能有很高的士氣和戰鬥力？

徐文立表示，以中國的國力跟美國拚軍事競賽，會比前蘇聯輸得還慘，因當時前蘇聯的技術能力與國力勝過當前的中國，如此前蘇聯都撐不住一夜垮台，中共更是如此。

他說，所謂的中國夢並不是中國人的夢，而是中共的夢，是習近平的夢，只是他號召人的噱頭，因馬克思主義那套已無法鼓動人心，只好利用愛國主義藉口中華民族復興的漂亮名詞，不過就是用來統治的方式。

劉青認為，在未來的幾十年，中國夢實現的可能性非常小，固然現在中國還有不少民眾因經濟發展生活寬裕而支持中共，但隨著因疫情和當局執行嚴格防疫造成經濟萎縮而帶來的困境，勢必出現反彈和不滿。

報導說，中共20大在即，當局將不斷提起中國夢，只是眼下中國人更關心的可能不是中國夢，而是自己當下和未來的生活。（編輯：曹宇帆/朱建陵）1110916