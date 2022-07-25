中國人口紅利快沒了 29省新生兒數如跳水驟降

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（中央社台北25日電）驅動中國經濟蓬勃發展的人口紅利正如海水退潮日漸消逝。據最新統計，中國31省市中，29省去年新生兒數銳減，中國媒體稱「呈現斷崖驟降趨勢」，安徽省的新生兒數更是連4年一減再減。

中國媒體第一財經23日報導，目前29省已發布2021年出生人口資料，出生人口最多的10省分別是廣東、河南、山東、四川、河北、安徽、廣西、江蘇、湖南和貴州。

其中僅前6個省出生人口超過50萬，僅廣東出生人口破百萬，自2018年超越山東躍升第一生育大省後，廣東已連續4年居首，2021年，廣東出生人口118萬3100人，而且是連續兩年中國唯一新生兒數逾百萬的省份。

儘管如此，多省去年出生人口創數十年來新低。湖南2021年出生人口為近60年來首次低於50萬；人口大省河南自1978年以來首次低於80萬人；江西自上世紀50年代以來首次低於40萬人。

山東2017年新生兒數是174萬9800人，至2021年驟降57.1%；河南2017年新生兒數140萬1300，至2021年驟降43.4%；湖南2017年新生兒數90萬8000人，至2021年驟降47.9%；江西2017年新生兒數63萬5000人，至2021年驟降40.6%。

中國衛健委12日發布「2021年我國衛生健康事業發展統計公報」，2021年出生人口1062萬人，對比2020年的資料，出生人口減少約138萬。

其中安徽的人口衰退態勢最嚴峻。安徽衛健委統計，2021年全省共出生51萬5800人，其中一孩21萬700人、占40.86%，兩孩23萬3500人、占45.27%，去年9月，當局更指出，安徽省出生人口連減4年。

估計2017年至2021年安徽省出生人口分別為98萬4000、86萬5000、76萬6000、64萬5000，並預測2021年將降至53萬，年增長率為負12.1%、負11.4%、負15.8%，負17.8%。

第一財經指出，安徽新生兒數整體呈「斷崖式下降趨勢」，按此計算，2021年安徽出生人口比2017年下降47.6%。

報導說，人口專家、廣東省人口發展研究院院長董玉整分析，出生人口續降的因素很多，首先是育齡婦女減少，尤其有資格當媽的漸減，晚婚及婚育成本上升也導致出生意願下降，當然疫情也是影響生育的關鍵。

此外，另據英國廣播公司（BBC）今年6月6日報導，中國雖是當前世界上人口最多的國家，在全球占比超過1/6，經歷40年驚人增長，從6億6000萬膨脹至14億，但預計今年開始從增轉減，而且是1959年至1961年「大饑荒」以來首次下降。

上海社會科學院的研究小組預估，2021年以後，中國人口將以年均1.1%的速度下降，到2100年，中國人口將降至5億8700萬，不到現在的一半，如此將對於中國經濟產生嚴峻影響。

況且過去中國經濟榮景相當程度靠著人口紅利支撐，這個利多因素日益消失，勞動力豐沛的越南、孟加拉與印度等將取代中國，接手低利潤率的勞動密集型製造業，甚至當前中國製造業勞動力成本已達越南的兩倍。

BBC的報導另指出，印度人口可望在未來10年內超過中國，如此中國最在意的大國影響力可能會轉移至印度等他國。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1110725