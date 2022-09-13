中共20大前習近平訪中亞會蒲亭 對內權力穩固對外處境尷尬

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中國國家主席習近平（右）14至16日將出席上合峰會，期間將與俄羅斯總統蒲亭（左）會面。圖為2月4日蒲亭在北京會晤習近平。（圖取自twitter.com/KremlinRussia_E）

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（中央社記者邱國強北京13日電）中國國家主席習近平14至16日將出席上合峰會，並出訪哈薩克及烏茲別克。外界解讀，這顯示習近平在中共20大召開前已穩固權力，但在俄烏戰爭情勢逆轉時會晤蒲亭卻十分尷尬。

習近平這次前往烏茲別克撒馬罕（Samarkand）出席上海合作組織峰會及出訪哈烏兩國，受到超乎尋常的關注，理由大致有三。首先，這是習近平自2020年1月2019冠狀病毒疾病（COVID-19）在武漢爆發以來，首度出國訪問，是全球主要大國中，疫情內最長時間未出訪的國家元首。

其次，中共20大將於10月16日召開，正值中共黨內權力面臨重組，且習近平個人權力正待鞏固後進一步提高之際。此時他同意出訪，被認為是權力已獲得絕對鞏固並全盤掌控黨內之下，敢於出國訪問的象徵。

第三也是最新的變化，是俄羅斯入侵烏克蘭戰爭的快速逆轉。進入9月，烏克蘭軍隊在東部戰線出奇制勝，收復大片失土，俄軍則節節敗退。在此情況下，俄羅斯處境愈發艱困，亟須中國支持。但中國則囿於美歐壓力左支右絀。這從俄方先前多次高調表示總統蒲亭（Vladimir Putin）將與習近平在上合峰會會晤，但中方保持低調到12日才正式宣布出訪，即可看出。

習近平此行將與蒲亭在上合組織峰會會面，已成定局。此外，他與印度總理莫迪（Narendra Modi）的會面，在中印近年來曾爆發嚴重邊界衝突的背景下，也成為此行的焦點之一，印度媒體尤其關注此事。

藉由參加上合組織峰會的機會，習近平也將順帶訪問哈薩克及烏茲別克。其中，習近平14日出發後將先前往哈薩克訪問，再赴撒馬罕參加上合組織峰會。綜合媒體報導，習近平訪問哈薩克期間，中哈兩國將簽署一系列合作協議。

至於眾所矚目的習蒲會，即將卸任的俄羅斯駐中國大使德尼索夫（Andrey Denisov）日前說，俄方正在為兩人安排「一場嚴肅、成熟的會面」，與中方夥伴就詳盡議題研商，兩位領導人將大幅度地談到「雙邊議題與國際問題」。

受疫情及自身防疫政策影響，2020年以來中國領導人出訪次數寥寥可數。其中，日前赴海參崴參加「東方經濟論壇」的中國全國人大常委會委員長栗戰書，一連出訪俄羅斯、蒙古國、尼泊爾及韓國，是疫情以來首名出訪的中共政治局常委。其中，栗戰書出訪俄羅斯被認為是在為習蒲會鋪路熱身。

繼此次中亞行後，習近平預料將於11月連任第3任總書記後，先出席在印尼峇里島舉行的二十國集團（G20）峰會，並可能與美國總統拜登（Joe Biden）會面，接著出席在泰國曼谷舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會。（編輯：陳沛冰）1110913