俄侵烏後習近平蒲亭兩次通話 中國更支持俄羅斯

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（中央社記者張淑伶北京16日電）俄羅斯侵略烏克蘭後，中俄元首至今有兩次通話。中方在昨天的第2次通話中更加偏向俄方，雙方都強調中俄關係良好與務實合作，且中方未再提支持俄烏透過談判解決問題。

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，中國國家主席習近平和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）分別在2月25日和6月15日通電話。

在此之前，蒲亭於2月4日受邀到北京出席冬奧開幕式，當天發布的中俄聯合聲明宣布「兩國合作沒有禁區」。 俄烏戰爭開始後，中國官方至今跟俄羅斯一樣，不稱此為「入侵」，不願譴責和制裁俄羅斯。

根據新華社，2月25日的通話中，習近平和蒲亭的談話重點是烏克蘭局勢。習近平說，「中方根據烏克蘭問題本身的是非曲直決定中方立場。要摒棄冷戰思維，重視和尊重『各國』合理安全關切，通過談判形成均衡、有效、可持續的歐洲安全機制」。

他還說，「中方支持俄方同烏方通過談判解決問題。中方關於尊重『各國』主權和領土完整、遵守聯合國憲章宗旨和原則的基本立場是一貫的。」顯示中國也願意尊重烏克蘭主權。

而蒲亭在2月的通話中，除了表示美國和北約（NATO）長期無視俄羅斯合理安全關切、挑戰了俄羅斯戰略底線，也表態願意和烏方展開高級別談判。

時隔近4個月，6月15日，習近平與蒲亭再次通話，烏克蘭問題只是通話內容的一部分，兩人談及更多中俄兩國的合作和在重要議題上的相互支持。

微博帳號「俄羅斯駐華大使館」昨天發文稱，兩國元首在通話中表示，俄中關係「處於史無前例的高水平並在不斷完善」。

俄羅斯使館並稱，蒲亭說明對烏克蘭局勢和「特別軍事行動」所擔負任務的總體評價。習近平指出了「俄方為在外部勢力製造的安全挑戰面前維護國家根本利益所採取行動的合法性」。這段文字未見於新華社發布的內容，顯示出習近平對俄方侵略作為一定程度的肯定或理解。

據新華社，有關烏克蘭問題的部分，習近平昨天在通話中強調，「中方始終從烏克蘭問題的歷史經緯和是非曲直出發，獨立自主作出判斷」。各方應該以負責任方式推動烏克蘭危機得到妥善解決。中方願繼續為此發揮應有作用。

但習近平沒有再提促進俄烏談判來解決問題。

此外，習近平表示，面對全球性動蕩變革，中俄關係保持良好發展勢頭。中方願和俄方推動雙邊務實合作行穩致遠。中方願和俄方繼續在涉及主權、安全等核心利益和重大關切問題上相互支持，密切兩國戰略協作，加強在聯合國、金磚國家、上海合作組織等重要國際和地區組織的溝通協調等。

蒲亭則表示，今年以來，俄中務實合作穩步發展。俄方支持中方提出的全球安全倡議，反對任何勢力藉口新疆、香港、台灣等問題「干涉中國內政」，願和中方加強多邊協作。（編輯：楊昇儒）1110616