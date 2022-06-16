習近平蒲亭通話 學者：戰事變化中方進一步親俄

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（中央社記者張淑伶北京16日電）中國國家主席習近平昨天與俄羅斯總統蒲亭通話，重申兩國在主權、安全等問題相互支持。學者時殷弘分析指出，時值俄軍在頓巴斯戰役進展順利，中方展現進一步親俄態度。

中國人民大學國際關係學院教授時殷弘告訴中央社記者，當前正是俄軍在烏東頓巴斯（Donbas）地區的戰役大有斬獲、而北約（NATO）援助烏克蘭意志明顯動搖之際，中俄元首的通話有進一步親俄反美效應。

今年3月18日，美國總統拜登（Joe Biden）在與習近平視訊會談中，警告北京若援助俄國侵烏將付出代價。時殷弘說，這場會談一過，中國就重新採取顯著親俄態勢。

不過，他認為較耐人尋味的是，從新華社的報導來看，昨天習近平與蒲亭（Vladimir Putin）通話不見重申「全面戰略協作夥伴關係」，而是講兩國元首都強調的、實屬局部的「戰略協作」和層次相對較低的「務實合作」。

聯合早報的報導指出，昨天是習近平69歲的生日，中國人民大學歐盟研究中心主任王義桅說，中俄元首時隔4個月，在習近平生日當天再度通電話，凸顯習近平與蒲亭（Vladimir Putin）2人私交匪淺。2019年習近平66歲生日時，蒲亭曾當面向他道賀。

報導引述香港城市大學法學院教授、中國法與比較法研究中心主任王江雨說，俄羅斯目前在頓巴斯地區的戰鬥進行得相對順利，烏克蘭的鬥志也依然昂揚，雙方都沒有強烈的談判意願。「在這樣的前提下，中國不再呼籲俄烏談判，也是避免提起俄羅斯不願意聽到的事情」。

新華社報導，習近平15日下午與蒲亭通電話。習近平表示，中方願和俄方推動雙邊務實合作行穩致遠；願和俄方繼續在涉及主權、安全等核心利益和重大關切問題上相互支持，密切兩國戰略協作。

在烏克蘭問題方面，習近平強調，中方始終從烏克蘭問題的歷史經緯和是非曲直出發，獨立自主作出判斷，積極促進世界和平，促進全球經濟秩序穩定。各方應該以負責任方式推動烏克蘭危機得到妥善解決。中方願繼續為此發揮應有作用。（編輯：李雅雯）1110616