美警告支持俄方是站錯邊 北京自稱站在公道方

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（中央社記者張淑伶北京16日電）中俄元首15日通話後，美國國務院警告，在俄羅斯侵略烏克蘭問題上支持俄方的國家是站在「歷史錯誤的一邊」，中國外交部發言人汪文斌今天則稱中國是「站在公道一邊」。

北京日報官方帳號「京報網」報導，中國外交部今天例行記者會上，外媒提問，美國務院發言人15日發表聲明指出，選擇和俄羅斯站在一起的國家將不可避免站在歷史錯誤一邊，中方對此有何評論?

汪文斌重申中方立場說，中方始終從烏克蘭問題的「歷史經緯和是非曲直」出發，獨立自主作出判斷，「我們始終站在和平一邊，站在公道一邊」。

他還說，美國推動北約東擴，「使歐洲再次陷入衝突對抗」，中國則是積極倡導共同、綜合、合作、可持續的安全觀，呼籲建立均衡、有效、可持續的歐洲安全架構；並稱在俄烏戰事上，美國為衝突「拱火澆油」，中國則是「積極勸和促談」。

汪文斌說，誰站在正確的一邊，世人自有公論；並質問，美方一再表白自己是站在歷史正確的一邊，是「一種心虛的表現」。

中國國家主席習近平15日與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）通話，表達中方願與俄方繼續在涉及主權、安全等核心利益和重大關切問題上相互支持，密切兩國戰略協作。

對此，美國國務院發言人在聲明中指出：「中國聲稱自己中立，但中國自身行為顯示，中國仍在投資自己與俄羅斯的密切關係。」聲明並表示，「支持蒲亭的國家將不可避免地發現自己站在歷史錯誤的一邊。」（編輯：唐佩君）1110616