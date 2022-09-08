習近平擬出訪中亞會蒲亭 中俄冷熱有別

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（中央社記者邱國強北京8日電）僅管中方至今不願證實，但俄羅斯總統蒲亭7日在海參崴公開表示，下週將與中國國家主席習近平會面，使習近平將出訪烏茲別克的消息趨於明朗，成為他疫情發生以來首次出國訪問。

習近平上一次出國訪問是2020年1月前往緬甸，當時2019冠狀病毒疾病（COVID-19）已在武漢爆發。此後，他僅在今年7月1日前後赴香港參加主權轉移25週年慶祝活動，至今已2年8個月未出國訪問。

綜合外電報導，蒲亭（Vladimir Putin）7日在海參崴出席「東方經濟論壇」時公開表示，他下週將與「日益重要的盟友」習近平會面。這將是二人自今年2月在北京冬奧開幕式後首度會面，也是二人在俄羅斯出兵烏克蘭後首次會面。

除蒲亭親口證實外，俄羅斯駐中國大使德尼索夫（Andrey Denisov）7日稍早也在北京表示，蒲亭、習近平下週將在烏茲別克舉行的上海合作組織高峰會上會面。俄方目前正在為兩人安排「一場嚴肅、成熟的會面」，並與中方夥伴就詳盡議題進行研商，兩位領導人將大幅度地談到「雙邊議題與國際問題」。

然而，面對俄方的公開積極表態，中國外交部發言人毛寧7日下午在例行記者會上卻只表示，「我目前沒有可以提供的消息」。

除了前往烏茲別克，據外電報導，哈薩克外交部5日表示，習近平將於14日訪問哈薩克。對照上述行程，習近平應是藉由前往烏茲別克參加上合組織高峰會的機會，就近訪問哈薩克。

相較於中國官方的低調及媒體的靜默，外媒對習近平時隔近3年首度出訪，且選擇出訪關係相對較佳的中亞國家，並與身陷俄烏戰爭泥淖的蒲亭會面，感到關注。

其中，美國之音（VOA）中文網報導指出，習近平可能希望藉由與蒲亭的會晤，加強自己在國內的地位，支持他站出來反對西方就烏克蘭戰爭的態度，並在美中兩國就貿易、科技、台灣和其他議題上關係日益緊張之際，提高自己「民族主義的資歷」。

報導還提到，習近平這次出訪的時機，正值中共即將召開20大的前夕。這也表明，習近平對他在中共9600萬黨員、政治局其他6名常委，以及在中共中央軍委領導人中的地位和支持「充滿了信心」。

也有其他評論認為，中方對習近平與蒲亭會面表現如此低調，應是顧忌美國及歐洲盟國的態度。畢竟蒲亭因發動俄烏戰爭成為爭議人物，與俄羅斯關係近年越走越近的中國，已經因此顯得十分尷尬。（編輯：周慧盈）1110908