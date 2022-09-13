中印拉達克東部對峙兩年 一巡邏點雙方軍隊後退

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（中央社記者林行健新德里13日專電）印度和中國軍隊在拉達克東部對峙兩年多，「印度斯坦時報」今天引述消息人士報導，雙方部署在戈格拉（Gogra）溫泉區第15巡邏點（PP-15）的士兵各自後退到後方據點。

報導說，雙方在第15巡邏點前線的士兵均已撤至後方據點，且拆除臨時建物，整個過程在5天內完成，雙方接下來將確認及評估解除對峙的執行狀況。

這一輪的解除對峙，預料將在印度與中國的邊界留出2至4公里的緩衝區。

印度斯坦時報（Hindustan Times）引述消息人士說，這是印中士兵於2020年5月發生流血衝突以來的第4輪後撤，下一輪解除對峙的目標地是中印實際控制線（Line of Actual Control）一帶的狄姆喬科（Demchok）和德普桑（Depsang）。

2020年5月，印度和中國邊防人員互指對方違反邊境協議而在拉達克（Ladakh）對峙；同年6月，雙方士兵在加萬谷（Galwan Valley）發生流血鬥毆，並在多處駐軍對峙，緊張關係延續至今。

根據報導，前4輪的解除對峙是在加萬谷、班公湖（Pangong Tso）、戈格拉的第17A巡邏點，以及最近的第15巡邏點。然而，目前雙方在拉達克仍各部署大約6萬名士兵及先進武器。

上海合作組織（SCO）高峰會預定15日至16日在烏茲別克舉行，中華人民共和國主席習近平與印度總理莫迪（Narendra Modi）都會出席。由於雙邊關係正處於低谷，莫迪與習近平屆時的互動狀況受關注。

此外，印度將接棒成為上海合作組織的新輪值主席國。

外界猜測，印中兩國在邊界的撤軍，可能是為領袖會面營造正面氣氛。

印度外交部11日發表聲明，莫迪有可能在峰會場邊舉行幾場雙邊會議，但未披露細節。（編輯：郭中翰）1110913