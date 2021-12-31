中國重新命名藏南15邊境地名 印度指控虛構

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中國與印度在喜馬拉雅地區長期陷入邊境爭端，但中國近來替這區域多個地點重新命名，試圖宣示主權。圖為印度士兵在克什米爾巡視。（安納杜魯新聞社）

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（中央社新德里31日綜合外電報導）中國與印度在喜馬拉雅地區長期陷入邊境爭端，但中國近來替這區域多個地點重新命名，試圖宣示主權，遭印度當局指控在「虛構」地名。

法新社報導，中印漫長邊境有多個地段存在爭議，自從2020年6月，中印軍人在邊境西段拉達克地區（Ladakh）徒手鬥毆，造成至少20名印度軍人喪生以來，兩國關係急劇惡化。

自那以後，中印在邊境均加強部署，加派數以千計士兵與軍事裝備，並展開多輪談判，但仍無法緩和緊張情勢。

中國民政部本週宣布，已經「標準化」藏南地區15個地方的名稱，給予這些地方正式中文地名。印度則稱藏南地區為阿魯納查省（Arunachal Pradesh）。

這是中國給出的第二批標準化地名，包括居住地、河流與山峰，第一批6個地名的標準化名稱於2017年發布。

印度外交部30日表示：「阿魯納查省一直都是，未來也始終會是印度不可分割的一部分。」

印度發言人發表聲明稱，把那些虛構地名冠在阿魯納查省境內，並不能改變這個事實。

中國外交部發言人趙立堅今天表示，「藏南地區位於中國西藏自治區，有史以來就是中國領土」，並稱「為加強地名規範化、標準化管理，中國政府主管部門根據『地名管理條例』，公布了第二批藏南地區公開使用地名，這完全是中國主權范圍內的事。」

中國全國人大常委會10月通過「陸地國界法」，將於2022年元月1日生效，內容包括「防範和打擊任何損害領土主權和破壞陸地國界」等行為。印度視此法律為北京立場轉趨強硬。（譯者：戴雅真/核稿：劉學源）1101231