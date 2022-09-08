上合組織峰會前 印度與中國從邊界衝突點撤軍

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（中央社記者林行健新德里8日專電）中國國家主席習近平和印度總理莫迪，預料在上合組織峰會上會晤的一周前，印度與中國邊界部隊開始從戈格拉-溫泉區其中一個衝突點相互撤離。

印度外交部今天傍晚宣布，印度與中國駐紮在戈格拉（Gogra）-溫泉區（Hot Springs area）「第15巡邏點」（PP-15）的士兵，今天依第16輪軍長級軍事對話達成的共識，開始在有協調、有計畫的情況下脫離對峙。

印中第16輪軍長級軍事對話7月17日在丘舒爾-摩爾多（Chushul-Moldo）會晤點舉行，雙方談判超過12小時。當時就有印度媒體引述消息人士報導，第15巡邏點可望解除對峙。

印度外交部稱，這項發展將有助於邊界地區的和平與平靜。

上海合作組織（SCO）高峰會預定下週在烏茲別克舉行，外界預料中國國家主席習近平與印度總理莫迪（Narendra Modi）都會出席。

2020年5月，印度和中國邊防人員互指對方違反邊境協議而在拉達克（Ladakh）發生對峙；同年6月，雙方士兵在加萬谷（Galwan Valley）發生流血鬥毆，並在多處駐軍對峙，緊張關係延續迄今。

經過多輪的外交、軍事雙軌對話，印度與中國已陸續在班公湖（Pangong Tso）兩岸、以及戈格拉的第17A巡邏點解除對峙。

據報導，雙方部署在第15巡邏點一帶的士兵，約有40到50人。

有觀察人士指出，由於印方多次指控中方在邊界爭議上言行不一，因此將會謹慎觀察中方後續動態。（編輯：韋樞）1110908