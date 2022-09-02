放眼印太區域 印度首艘國造航空母艦服役

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（中央社記者林行健新德里2日專電）在印度與中國的邊界軍事對峙尚未解除、中國軍艦在印度洋更趨活躍之際，印度首艘國造航空母艦今天正式服役，準備向印度太平洋區域投射影響力，維護印度安全利益。

印度總理莫迪（Narendra Modi）上午在印度南方艦隊司令部所在地克勒拉省（Kerala）柯枝（Kochi）的柯欽造船廠（Cochin Shipyard Limited），為維克蘭特號（INS Vikrant）主持了服役儀式。

莫迪在致詞時說，印度過去長期忽略印度太平洋區域的安全利益，但這片區域今天已成為印度國防的優先地區。

在維克蘭特號服役之下，印度成為除美國、英國、俄羅斯、中國與法國以外，少數能自行研發及生產航空母艦的國家。

維克蘭特號是以曾在1971年孟加拉解放戰爭創下彪炳戰功的前艦為名，內部許多裝備及儀器是由印度超過100家工業大廠以及中小企業所製造，顯示出印度軍事設備國造能力逐漸提升。

印度總理府資料顯示，維克蘭特號是由印度海軍戰艦設計局（WDB）與柯欽造船廠共同設計，是印度有史以來所建造的最大型船艦。

維克蘭特號造價2000億盧比（約新台幣770億元）， 飛行甲板長262公尺、寬62公尺，滿載排水量約4萬3000噸，最快設計航速為28節，航程7500海里，1999年開始設，2009年2月安裝龍骨，2013年8月下水測試。

根據設計，維克蘭特號可搭載30架戰鬥機和直升機，包括米格-29K、K-31型直升機、MH-60R型多用途直升機、以及印度國產的輕型直升機、輕型戰機等機種。此外，它可容納1600名士兵，並設有加護病房、診所及隔離病房。

艦上飛行器將以「短距起降阻攔回收」（STOBAR）方式起降，印度海軍稍早前曾表示，測試預定今年11月開始、明年年中完成。

印度現擁有2艘航空母艦，另一艘是由2004年向蘇聯採購的「高希柯夫海軍上將號」（Admiral Gorshkov ）改裝而成的維克拉瑪蒂亞號（INS Vikramaditya）。

根據「印度斯坦時報」（Hindustan Times）報導，維克蘭特號將向印度東岸、也就是印度洋及太平洋投射力量，而維克拉瑪蒂亞號則聚焦印度西岸。

在服役儀式上，莫迪也揭露了新的印度海軍軍旗。新的海軍軍旗刪除了「聖喬治十字」，放大了印度海軍軍徽，象徵印度脫離被殖民的過往，並向印度海軍之父希瓦吉（Chhatrapati Shivaji）致敬。

莫迪說：「此前奴隸的意象一直遺留在印度海軍旗上面，但從今天起，在希瓦吉的精神鼓勵之下，新的海軍旗將在海上及空中飄揚。」（編輯：高照芬）1110902