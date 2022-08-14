印度多年未提「一個中國」 北京要求重申支持

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（中央社新德里14日綜合外電報導）美國眾議院議長裴洛西訪台後，中國軍隊在台灣周邊軍演，印度外交部發言人日前被問及台海緊張時未提「一個中國」政策，彭博報導，北京表示希望印度重申支持「一中」。

中國駐印度大使孫衛東13日就裴洛西（Nancy Pelosi）訪台舉行媒體座談會。根據大使館網站，孫衛東在座談會上表示：「一個中國原則是中印關係的政治基礎…我們希望印方能像很多國家一樣公開重申堅持一個中國原則。」

彭博報導，印度雖遵循「一中」政策，並且只承認北京政府，但已經很久沒在雙邊文件或公開聲明中提及。2020年中印邊境發生40年來最嚴重的死亡衝突後，印度民眾對中國觀感惡化。

印度刻意模稜兩可，不願重申「一中」，與區域內國家和七大工業國集團（G7）形成對比。G7外長本月的聲明曾提到並未改變「一中」和對台政策，東南亞國家協會（ASEAN）成員國亦重申只承認北京。

印度外交部發言人巴格奇（Arindam Bagchi）12日被問及台海緊張局勢時告訴記者，「印度的相關政策眾所周知且連貫」，但他未提及「一個中國」。

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巴格奇並提到：「我們呼籲保持克制，避免改變現狀的單方面行動、緩和緊張情勢並努力維持該區域的和平及穩定。」

新德里自2008年起停止公開提及「一中」政策。當年北京發布一系列聲明，主張擁有印度東部的阿魯納查省（Arunachal Pradesh）主權，並對查摩與克什米爾省（Jammu and Kashmir）部分居民發放另紙簽證（stapled visas）。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110814