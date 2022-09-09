北京嚴格清零外企出走 中國制衡西方面臨新挑戰

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（中央社台北9日電）中國堅持清零消滅疫情，但紐約時報8日報導，中國試圖藉政治社會運動根除疫情，即使重創經濟也在所不惜，但嚴格防疫封控導致外資紛紛出走，當企業選擇離開，中國用什麼制衡西方？

報導說，中國當局號召貫徹清零，導致超過6500萬人因封城而足不出戶，學校停課，商業停滯，城市處於靜止狀態，隨著世界各國逐漸與COVID-19共存，中國以防疫為由的政治社會運動愈顯反常。

3年來為隔絕感染，中國採取不妥協的強硬措施，實行封鎖、隔離和大規模檢測，中共領導人習近平已表明，清零不僅攸關公共衛生更是意識形態任務，並以此與支持黨劃上等號，試圖證明中國比西方民主國家更優越。

於是他把民族主義置於科學防疫之上，任何反轉、調整都被視為損及習的願景，更拒絕引進外國疫苗，寧可14億人口注射防護力不佳的國產疫苗，壓制尋求不同應對辦法的聲音，給他們貼上叛徒的標籤。

而政治掛帥的防疫之道重創經濟，導致青年失業率飆升，小企業紛紛倒閉，海外企業開始轉移供應鏈至其他地方，因經濟成長承諾是中共執政合法性的核心支柱，若經濟持續低迷，專家說，社會和經濟代價將續增。

尤其基於地緣政治和疫情等因素考量，跨國企業逐步把供應鏈轉出中國，像是蘋果公司最近發表iPhone 14等新款，部分數量就是在印度組裝，而蘋果只是諸多轉移供應鏈的外商之一。

由於中國經濟成長大幅趨緩，此前受益於中國中產階級支撐的國際消費品牌也開始考慮市場佈局。固然疫情之前，中國的製造業占到全球產能近3成，到去年中國仍然是世界奢侈品的第2大消費市場。

但過去10年，中國製造業之都廣東東莞的勞工平均收入成長4倍，一些工廠早已遷至成本更低的國家。中國告別廉價工廠的進程中，疫情封城和地緣政治的因素只是催化劑。

雖然印度與東南亞等國家目前的勞動技術仍無法與中國抗衡，也使外國科技公司更難與中國脫鉤，但如果中國持續封城清零的抗疫政策，經濟就此一蹶不振，這樣的狀況還能持續多久？

報導又提到，習慣了幾十年經濟不間斷迅速發展的中國人，該如何因應錢包變薄的「新常態」？那些不再一心念著「吃中國飯」的外企若仍要「砸中國的鍋」又如何呢？

當外企選擇離開，中國用什麼制衡西方？這將是中國與西方角力面臨的新挑戰。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1110909