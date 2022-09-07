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美國晶片法祭禁令 先進技術企業10年禁赴中國設廠

2022/9/7 20:56（9/7 21:23 更新）
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美國總統拜登政府宣布，接受聯邦政府資金補貼的美國科技公司將被禁止在中國建設擁有「先進技術」的工廠，禁令有效期10年。（圖取自Pixabay圖庫）
美國總統拜登政府宣布，接受聯邦政府資金補貼的美國科技公司將被禁止在中國建設擁有「先進技術」的工廠，禁令有效期10年。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社新加坡7日綜合外電報導）美國總統拜登政府宣布，接受聯邦政府資金補貼的美國科技公司將被禁止在中國建設擁有「先進技術」的工廠，禁令有效期10年。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，美國計劃投入逾500億美元對本土半導體產業進行補貼，上述指導方針是這項政策其中一環。

美國企業面臨已經導致生產放緩的全球晶片短缺問題，正致力爭取更多政府支持，以減少對中國的依賴。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）解釋「2022年晶片和科學法」（CHIPS and Science Act of 2022）指出：「我們正在築起護欄，以確保那些接受資金補貼的公司不能損害國家安全…這些企業在10年期間內不准用這筆錢去中國投資、也不能在中國開發尖端技術。」

她說：「接受此一資金補貼的公司只能在中國擴張其使用成熟製程的工廠，以服務中國市場。」美、中兩國在貿易和技術上陷入爭端已久。

美國擔心正對中國喪失科技優勢，拜登8月9日簽署上述晶片法案，對高科技製造和科學研究整體投入將達2800億美元。

相關投資包括對在美國興建電腦晶片製造廠的業者減免租稅。

美國本土生產的半導體在全球供應總量占比已經從1990年的40%降為目前的10%。半導體晶片是從汽車到手機等許多產品的核心零件。

中國駐美國大使館反對美國的晶片法，稱這讓人聯想到「冷戰思維」。

華府針對出售高科技到中國進行打擊，一些美國晶片製造商已經開始受到影響。輝達公司（NVIDIA Corp.）和超微公司（AMD）本月稍早已經被美國官員告知，要停止對中國出售人工智慧晶片。

投資機構韋德布希證券公司（Wedbush Securities）科技分析師艾夫斯（Dan Ives）指出，限制措施將對輝達公司造成「重擊」。

艾夫斯說：「這是真的在對中國鳴槍示警，將會激化地緣政治緊張關係。」（譯者：何宏儒/核稿：嚴思祺）1110907

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