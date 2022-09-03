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彭博：拜登考慮簽行政命令 限制美企投資中國科技業

2022/9/3 20:47（9/3 20:53 更新）
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彭博報導，知情人士透露，美國拜登政府正在考慮簽署行政命令，限制美國企業投資中國科技企業。（中央社）
彭博報導，知情人士透露，美國拜登政府正在考慮簽署行政命令，限制美國企業投資中國科技企業。（中央社）
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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美中關係緊張情勢持續升高，彭博報導，知情人士透露，美國拜登政府正在考慮簽署行政命令，限制美國企業投資中國科技企業。

知情人士2日晚間表示，拜登可能在未來數個月內簽署這項行政命令。

知情人士透露，美國可能會對廣受歡迎的短影音應用程式TikTok採取個別動作，但不會立即發起行動。

知情人士也表示，美國商務部也可能對人工智慧運算晶片實施進一步限制。

另一名消息人士指出，白宮正在與國會研討相關立法，規定美國企業在可能投資特定中國產業之前，必須事先告知。目前討論的方案之一是建立一套系統，賦予政府權力，能夠徹底封殺投資。

拜登上月簽署「晶片法案」，挹注約520億美元政府補貼，用於研究及美國半導體生產。美國政府近來下令兩間半導體公司輝達（Nvidia）和超微（AMD）停止出口高階晶片至中國及俄羅斯。

知情人士指出，拜登即將簽署的行政命令，僅是更廣泛戰略的一部分。

白宮2日晚間拒絕對報導置評，TikTok方面並未立即回應置評要求。（譯者：戴雅真/核稿：張正芊）1110903

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