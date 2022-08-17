北京未禁台晶片 美媒：中國在半導體領域需要台灣

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（中央社北京17日綜合外電報導）美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）月初訪台，北京停止進口若干台灣商品，但禁令未觸及電子產品。美媒指出，中國在半導體領域需要台灣和台積電，大於台灣需要中國的程度。

美國財經媒體CNBC報導，波士頓顧問公司（Boston Consulting Group）2021年報告指出，全球最先進半導體的製造能力90%以上集中於台灣。

台積電是全球最大、最重要的晶片製造商，旗下產品對於消費性商品或軍用飛機而言，都是不可或缺的一部分。而台積電只有10%營收來自中國，逾半營收來自美國。

里昂證券（CLSA）台灣區研究部主管陳鈞寧表示：「當前狀況是，這些晶片公司對中國的依賴度，可能不若中國仰賴這些公司的程度。我認為這些公司的實際挑戰仍是終端需求，而非地緣政治局勢。」

多名分析師強調，台灣製造的晶片對全世界和中國來說太重要了，難以禁受晶片生產被嚴重干擾，尤其是台積電的晶片。

美國須斯罕那國際集團 （Susquehanna International Group）高級科技硬體分析師侯西尼（Mehdi Hosseini）說：「你看看長期需求動能、雲端基礎設備、電動車、下一代工業設備，全都需要台積電製造的晶片。」

「如果─但願不會發生─台灣的台積電半導體製造廠無法運作，我認為全球經濟放緩的程度將大於COVID帶來的影響。」

里昂證券的陳鈞寧則形容台積電「獨樹一幟」，台灣聯華電子和美國格羅方德（GlobalFoundries）屬第2級晶片製造商，中國的中芯國際和華虹半導體則為第3級。他說：「說到來自中國的競爭，預料近期內不會構成實質且有意義的威脅。」

北京過去幾年強化自身晶片製造能力，推出支持政策來吸引民間資本。儘管中芯國際近來有所成長且技術發展有成，但國有晶片公司紫光集團債台高築、債務違約，顯示此體系的運作易於浪費。

而且侯西尼上週接受電訪時指出，中芯國際花了15年時間才做到台積電10年前的程度。他說「中國沒有管道取得尖端設備，要掌握工程技術會花費很長時間」。

美國在前總統川普（Donald Trump）任內，實質禁止中國科技巨擘華為與中芯國際使用美國技術，包括晶片製造設備。這代表從2020年底開始，台積電就不能再替華為製造半導體。

根據標普全球評級（S&P Global Ratings）副首席分析師許立德，2018至2020年間，台積電在中國的營收增至整體營收的近20%，但2021年回落至10%左右，與2017年相似。他說華為被禁後，台積電就把產能轉給其他公司。

除了中國，美國也試圖強化取得關鍵半導體技術的管道。美國總統拜登（Joe Biden）本月簽署晶片法案（Chips and Science Act），將為在美製造的晶片商提供補貼。但分析師預期此法對台積電的影響相對「溫和」。

台積電將耗資120億美元在亞利桑那州設廠，而在中國，台積電則有上海和南京廠。不過，里昂證券的陳鈞寧表示，亞利桑那州的工廠將著重於更先進的技術，而台灣對晶片製造商投資中國設限，代表在中國仍將著重較老的舊有製造技術。（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1110817